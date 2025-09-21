9月21日、中山競馬場で行われたG2・オールカマー（芝2200m）は、1番人気のレガレイラが昨年有馬記念以来の勝利を飾った。このレースの1着馬には天皇賞・秋（11月2日・東京・G1・芝2000mへの優先出走権が与えられる。

オールカマー、勝利ジョッキーコメント

1着 レガレイラ

戸崎圭太騎手

「ホッとしているのと、レガレイラと一緒に勝てたことを嬉しく思います。雰囲気は前走よりもすごくいい感じで返し馬できました。今日はちょっとゲートの中で動いていたので、うまくスタート切れなかったんですけど、陣営とも話していて、あまりこうポジションを意識して取り行かずに、この馬のリズムで行ってみましょうかという作戦もあったので、そういう形は取れたのかなと思いました。外から来られましたけども、まだ早いかなっていう感じで1度行かせて、それから後ろでマークしていくような形でいけました。手応えも良かったですし、追ってからもしっかり反応して伸びていってくれたので、この馬の強さをまた改めて感じました。すごく乗りやすいのと、最後の脚といういいものを持ってるなという感じなので、また競馬を盛り上げてほしいなと思いますね。また大きなところ目指していくと思うんですけども、いい走りを見せてくれると思いますので、応援してあげてください」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月21日、中山競馬場で行われた11R・オールカマー（G2・3歳上オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のドゥラドーレス（牡6・美浦・宮田敬介）、3着に4番人気のヨーホーレイク（牡7・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:10.2（良）。

力でねじ伏せる

戸崎圭太騎乗の1番人気、グランプリホースのレガレイラが力でねじ伏せた。スタートは決まらなかったものの中団から虎視眈々と機を伺った。直線では力強く差し脚を伸ばして、昨年有馬記念以来の勝利。重賞3勝目をマークした。

レガレイラ 10戦4勝

（牝4・美浦・木村哲也）

父：スワーヴリチャード

母：ロカ

母父：ハービンジャー

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 レガレイラ 戸崎圭太

2着 ドゥラドーレス C.ルメール

3着 ヨーホーレイク 岩田望来

4着 フェアエールング 津村明秀

5着 ホーエリート 横山武史

6着 リカンカブール 吉田隼人

7着 ワイドエンペラー 佐々木大輔

8着 コスモキュランダ 丹内祐次

9着 シュバルツクーゲル 菅原明良

10着 クロミナンス J.モレイラ

11着 リビアングラス 鮫島克駿