9月21日、高知競馬場で行われた7R・ミラク特別（3歳上・牝・ダ1400m）は、永森大智騎乗の3番人気、グレートヒエン（牝5・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のベアエンジェル（牝4・高知・工藤真司）、3着に1番人気のミニョン（牝6・高知・田中譲二）が入った。勝ちタイムは1:31.2（稍重）。

レース序盤、好スタートを決めたグレートヒエンが先行、ミニョン、ダノンミカエルらが続いて全体は縦長で進行。終始軽快に逃げるグレートヒエン、3〜4コーナーでポジションを上げたベアエンジェルが2番手集団に加わり迎えた最後の直線。ゴール前で懸命に追い上げたベアエンジェルを半馬身差振り切りグレートヒエンが見事逃げ切って勝利。昨年に続いてミラク特別連勝を飾った。

【高知・建依別賞】ロードインファイト、バリチューロとの激闘を制す！ハナ差決着

「勝てて嬉しい」

1着 グレートヒエン

永森大智騎手

「勝てて嬉しいです。毎回この牝馬特別は外枠が多く、内の速い馬に行かれていたので、今回内枠であれば行くつもりでした。夏場に入って馬がちょっと神経質なところが出ていたので、レース前からなるべく他の馬と並ばないように、早め早めのレースをしようと思っていました。今日も暑い中、応援いただきありがとうございます。明後日（9/23）も本場は開催をしているので、応援よろしくお願いします。」

グレートヒエン 42戦16勝

（牝5・高知・雑賀正光）

父：ドレフォン

母：トーセンファースト

母父：クロフネ

馬主：菊地博

生産者：幌村牧場

【全着順】

1着 グレートヒエン

2着 ベアエンジェル

3着 ミニョン

4着 ダノンミカエル

5着 モズゴールドメダル

6着 エンジェルスノー

7着 ゾクゾク

8着 フクノルッカ

9着 レディオガガ

10着 レインボーウェザー

11着 メイショウエレジー

12着 ヤマイチエスポ