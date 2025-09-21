ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¡Ö´ÑµÒ¤Ë·à¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬±Ç²è¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÉ×ÉØ¤ÎÌ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ
9·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ømarie claire korea¡Ù10·î¹æ¤Î¤Ê¤«¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡¢¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤È¥³¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¹âµé¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£
¿·Ê¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁë±Û¤·¤Î¿¼¤¤»ëÀþ¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥é¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±éµ»¤ÎÅ¯³Ø¤ÈºîÉÊ¤ËÎ×¤àÂÖÅÙ¤òÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡ÖÁêÈ¿¤¹¤ëÌÌ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±éµ»¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¤òË¬¤ì¤ë´ÑµÒ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢´ÑµÒ¤Ë·à¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤òºÆ¤ÓÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Çº£¤³¤Î½Ö´Ö¤â1¤Ä1¤Ä±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È·à¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¤Î´é¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡£Èà¤ÎÆâÌÌ¤È±éµ»¤ÎÅ¯³Ø¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£²ó¤Î¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ømarie claire korea¡Ù10·î¹æ¤È¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1970Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥Ë¥ã¥ó¡ËÂç³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¿ô¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£Êì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈKBS¼çºÅ¤Î¸ø³«ºÎÍÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î´ê½ñ¤ò¼ê¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¡¢1990Ç¯¤ËKBS¸ø³«ºÎÍÑ14´üÀ¸¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¸¦½¤¤ò½ª¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¢²æ¤¬¸Î¶¿¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØJSA¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤Æü¡¹¡Ù¤¬ÆüËÜ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤È¶¯°ú¤µ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿ÃË¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÇòÆ¬»³ÂçÊ®²Ð¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤òÇ®±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£