益若つばさ、茶色×ブルーの私服姿で美脚際立つ「着こなし可愛い」「スタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの益若つばさが21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】益若つばさ、圧巻美脚披露
益若は「最近。話してた茶色×ブルーのお出かけコーデです ラーメン食べたけどいっぱい食べられなくて悔しいです」とつづり、私服姿を公開。白のキャミソール姿に茶のカーディガンとボトムスを合わせ、ほっそりとした美しい脚をのぞかせた。また、水色のバッグを合わせ、個性的な色合わせで秋らしいスタイルを見せていた。
この投稿にファンからは「オシャレすぎ」「着こなし可愛い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】益若つばさ、圧巻美脚披露
◆益若つばさ、私服姿披露
益若は「最近。話してた茶色×ブルーのお出かけコーデです ラーメン食べたけどいっぱい食べられなくて悔しいです」とつづり、私服姿を公開。白のキャミソール姿に茶のカーディガンとボトムスを合わせ、ほっそりとした美しい脚をのぞかせた。また、水色のバッグを合わせ、個性的な色合わせで秋らしいスタイルを見せていた。
この投稿にファンからは「オシャレすぎ」「着こなし可愛い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】