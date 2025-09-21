益若つばさ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの益若つばさが21日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】益若つばさ、圧巻美脚披露

◆益若つばさ、私服姿披露


益若は「最近。話してた茶色×ブルーのお出かけコーデです ラーメン食べたけどいっぱい食べられなくて悔しいです」とつづり、私服姿を公開。白のキャミソール姿に茶のカーディガンとボトムスを合わせ、ほっそりとした美しい脚をのぞかせた。また、水色のバッグを合わせ、個性的な色合わせで秋らしいスタイルを見せていた。

この投稿にファンからは「オシャレすぎ」「着こなし可愛い」「可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

