「もう無理かも！」昔の友人とのオンライン飲み会が苦痛で仕方ない【ママリ】

大学時代の友人同士でグループLINEをやり取りするのがつらい

グループLINE抜けようか悩んでます。

大学時代の友人7人のLINEグループがあり、不定期ではありますがオンライン飲み会に誘われます。夜は子供も寝てるし、複数人での開催だと話す子は大体決まっており、その子の話を聞く時間になるのが苦痛なので、ここ数回は毎回断っているのですが、断り続けるのも疲れました😅また、話す内容も独身の子が多いため、彼氏の話がほとんど。。全く興味がありません。。。笑



グループ内で個人的に仲良い子は2人くらいで、他は個人的に遊んだことはありません😂結婚式に来てくれた恩もあり、コロナが収まったらまた会ったりする機会もあるだろうなとは思うのですが、、グループLINE抜けたら気まずいですよね😰…めんどくせえ～！！笑



オンライン飲み会は基本的に不参加にするね～とか軽く言っておけばいいですかね😅何かいいアイデアがあれば教えてください🙏💦 出典：

qa.mamari.jp

遠方にいる友人とも気軽に話せるオンラインツールは、コロナ禍以降、「オンライン飲み」に利用している人もいるのではないでしょうか。顔を見て話せる分、電話で話すよりお互いのニュアンスが伝わりやすい場合もありますよね。ただ、どんな形式の飲み会でも、ライフステージが変わった友人同士で飲むと話がかみ合わなくなってしまうのはありますよね。この記事では学生時代からの友人との「オンライン飲み」がしんどくなってきた…という投稿を紹介します。

大学時代の友人7人とグループLINEでつながっているという投稿者さん。子どもがいる今も定期的にやり取りできる仲間がいるのは楽しそうではありますよね。しかし、投稿者さんと友人たちの間には「ライフステージの違い」による隙間ができてしまったようです。



ただ、ずっとつながっていた友人同士であるため、グループLINEをあえて抜けるのも面倒くさいと感じている投稿者さん。今後どのように付き合っていけばいいか悩んでいます。

昔からの友人とどう付き合うかには、さまざまな意見が

昔からの友人と、関係性が少し変わってしまった時にどのように付き合っていけばいいか、についてはいろいろな意見が集まりました。

旦那の仕事の都合でこれから忙しくなるから、オンライン飲み会は基本的に不参加だし、LINEのレスも抜けることあるかも～。ごめんね🙏💦



とでも言って、グループは抜けずに既読スルーすればいいと思います 出典：

qa.mamari.jp

私はそういうの抜けるタイプです！

自分にとって不要と思ったものは人間関係でも不要です。





本当に大切な友達さえ居てくれれば、上部だけの付き合いはいらないと思うタイプですね😂 出典：

qa.mamari.jp

ひとまずグループには残っておいて「レスは遅くなるかも」など今後の返事のスタンスを伝えておく、という人もいれば、「今後付き合うつもりがないならグループを抜けます」という人まで、いろいろな意見がありました。



返信をしないことが心の負担になるならいっそ抜けた方が気が楽かもしれませんし、抜けた方がしんどくなりそうならグループに残る方がいいですよね。最終的にどのような選択をするのが自分にとって楽なのか、負担にならないのかを考えて、ベストではなくてもベターな選択ができればいいですね。

