今週のてんびん座は「おしゃれな買い物が幸せをもたらす」！ 12星座別・9/22〜28のラッキーデーと要注意デー

9/22（月）〜28（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

牡羊座のあなたは、とっても上品な態度を意識して人と関わることで、素敵な人間関係をつくることができそう。27日（土）は、新しい人脈をつくるチャンスがありそう♪

しかし、金銭面では欲望が暴走しがちな1週間です。特に24日（水）は、もう十分にもっているものを欲しくなるかもしれません。

💼 牡牛座：22日（月）は「気持ちが切り替わり幸せいっぱいに働けそう」

牡牛座のあなたは、仕事運が好調。22日（月）の新月を境に、あらゆる気持ちが切り替わり幸せいっぱいに働けそうな予感です。余分な気持ちは捨てて、さっぱり頑張りましょう。

ですが、話が長くて面倒くさい人との関わりは、ほどほどにすることが大切です。23日（火）は、時間泥棒との関わりに注意しましょう。

双子座のあなたは、仕事運が○。22日（月）は、一気に脳が覚醒して仕事の能力がアップしそうな予感です。難しい仕事は、この日にまとめてこなしてしまいましょう。

また、冷静にならなければ余計なお金を使ってしまう場面がありそうです。28日（日）は、完全に不必要な買い物をしがちなので、気をつけて★

💼 蟹座：26日（金）は「長いものに巻かれればすべてがうまくいく」

蟹座のあなたは、職場や業界全体の、大きな流れにのることを意識しましょう。特に26日（金）は、長いものに巻かれる意識をもてばすべてがうまくいきます。

一方で、うっかり時間を忘れて遊びに没頭してしまいそうな1週間です。特に23日（火）は、スマホの使いすぎで寝不足になりがちなので気をつけましょう♪

🤝 獅子座：27日（土）は「人間の優しさにふれる運気が急上昇」

獅子座のあなたは、不安を感じてしまったときには、それを素直に人にぶつけてみましょう。27日（土）は、人間の優しさにふれる運気が急上昇します。

同時に、食べ放題じゃない店で食べ過ぎて、思いがけない出費をしてしまいそうです。26日（金）は、回転寿司や居酒屋のお会計に十分注意しましょう。

💼 乙女座：22日（月）は「新しい目標へのやる気があふれる」

乙女座のあなたは、あらゆる努力が報われる1週間です。特に22日（月）は、新月の瞬間から新しい目標がふくらみ、やる気があふれてきます♪

また、欲望の制御が難しくなりそうな1週間です。27日（土）は、趣味の買い物は控えたほうがいいかもしれません。ついつい買いすぎてしまいそうですから。

💰 天秤座：22日（月）は「おしゃれな買い物が幸せをもたらす」

天秤座のあなたは、ちょっと高い、と感じる買い物であっても、その価値を7割方信じることができるならいっちゃいましょう。22日（月）は、おしゃれな買い物が幸せをもたらします。

さらに、自分とは考え方の異なる人とコミュニケーションをとることが多くなりそうな予感です。25日（木）は、人の価値観に侵食されないように自分をキープしてください♪

💼 蠍座：26日（金）は「大きな成長のチャンスが舞い込む」

蠍座のあなたは、26日（金）に、仕事に関する大きな成長のチャンスが舞い込んできます。ちょっとだけ手を伸ばして、チャンスをしっかり掴みましょう。

加えて、人間関係のあり方についてあれこれ難しく考えてしまいそうな1週間です。特に27日（土）は、人付き合いについての哲学的な悩みが生まれそうです。

💼 射手座：28日（日）の夕方から「仕事に関する新しいアイディアが降り注ぐ」

射手座のあなたは、28日（日）の夕方以降、お仕事に関する新しいアイディアが降り注いできます。たとえ休日であっても、仕事の未来について考える時間を持つことがプラスになります。

さらに、時間を忘れて好きなものに没頭できるときです。深夜の動画視聴がはかどりすぎて寝不足になる恐れがありますので、22日（月）の夜は気をつけましょう。

💼 山羊座：22日（月）は「環境を整えれば一気にいいことが起こりそう」

山羊座のあなたは、デスクの整理など、お仕事をするための環境を整えれば一気にいいことが起こりそうな予感です。22日（月）は、環境整備に全力を注ぎましょう♪

また、金銭面ではケチにならないことが大切な1週間です。どうせ買うなら、十分に価値のあるほうを選びましょう。24日（水）は安物買いの銭失いにならないように気をつけて！

水瓶座のあなたは、久しぶりのお友達からの連絡がたくさんありそうな予感です。特に22日（月）は、懐かしい人との関わりでおトクな情報が得られるでしょう。

ですが、仕事では思いつき行動すると空回りしてしまいそうな予感です。25日（木）は、計画性を重視して慎重に行動してください。

🤝 魚座：24日（水）は「人と会う時間をたくさん作って」

魚座のあなたは、予定外のところで気の合う仲間が大集合しそうな予感です。24日（水）は人と会う時間をたくさん作るようにしてください♪

さらに、ちょっとだけ欲しいけれども迷うなあと感じるものを我慢することで、数日後にもっと欲しいものを買うことができます。28日（日）は、無駄遣いに注意です。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

