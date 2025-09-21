続編に期待したい「2025年夏ドラマ」ランキング！ 『40までにしたい10のこと』を大差で抑えた1位は？
2025年の夏も、さまざまなジャンルのドラマが視聴者を夢中にさせました。現在、多くのドラマがクライマックスを迎える中、すでに最終回が放送された作品も。
All About ニュース編集部は9月1〜2日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2025年夏ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「続編に期待したい2025年夏ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位は、『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）です。BL（ボーイズラブ）作品として大人気の同名漫画（リブレ）が原作。40歳目前のアラフォー男子と、10歳年下のクールなイケメン部下が織りなすオフィスラブストーリーです。
風間俊介さん演じる主人公・十条雀は、40歳の誕生日を目前に「40までにしたい10のことリスト」を作成。するとひょんなことから、庄司浩平さん演じる部下・田中慶司と一緒にリストを達成することになります。2人の不器用な恋の行方が気になる、心温まるBLドラマとして人気を集めました。
回答者からは、「風間くんの演技が上手で、絶妙にかわいくほのぼのして観ることができる」（20代女性／愛知県）、「ドラマ版の着地がどこか分かりませんが、もしハッピーエンドになってもそれ以降の生活も見てみたい」（40代女性／岐阜県）、「続編や映画化があれば絶対見る」（50代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、TBS系の日曜劇場で放送された『19番目のカルテ』です。医療において、19番目の新領域といわれる「総合診療科」を舞台としたドラマで、最終回まで高い支持を集めました。
原作は、富士屋カツヒトさんの漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（コアミックス）で、脚本を『コウノドリ』（TBS系）シリーズの坪田文さんが担当。嵐の松本潤さんが、主人公の徳重晃をやさしく丁寧に演じました。松本さんにとって医師役はキャリア30年目にして初めてでしたが、はまり役だったと高い評価を得ています。未来へつながるような希望あふれる最終回に、多くの視聴者が続編の制作を期待しています。
回答者からは、「やさしくて温かい気持ちになれるので、シリーズ化してほしい」（60代女性／宮城県）、「新しい医療ドラマとして定番化して欲しい」（50代女性／福岡県）、「さらに色々な患者さんのパターンや医療職の裏側を知りたいから」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
