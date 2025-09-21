0.7％の定期預金に300万円を1年間預けたら、受け取れる利息はいくら？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。
今回は、300万円を1年間、金利0.7％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
日本経済は、マイナス金利の影響で低金利が続いておりましたが、2024年3月にマイナス金利が解除され、直近の長期金利は上昇傾向になりつつあります。銀行によっては、金利がお得になる定期預金のキャンペーンも実施しています。
今まで使ったことのない金融機関の場合、口座開設やお金を預け入れする手間がかかりますが、定期預金は預金保険の対象ですので、1000万円までの元本とその利息まで保護されます。
大手都市銀行の1年物の定期預金の金利は年0.125％です（2024年9月時点）。こうした点からも、できるだけキャンペーンなどで金利が高い定期預金に預けたいものですね。
高金利の銀行にお金を預けることができれば多くの利息を受け取れますが、定期預金は、原則、期日（満期）までは引き出しできない預金です。途中解約してしまうと、普通預金の金利となるなどで金利が下がることがありますので注意しましょう。
最後に、受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関のホームページなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、300万円を1年間、金利0.7％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
Q：0.7％の定期預金に300万円を1年間預けたら、受け取れる利息はいくら？「最近見つけた、ある定期預金に預けたく思っています。0.7％の定期預金に300万円を1年間預けたら、受け取れる利息はいくらになるのでしょうか？」（匿名希望）
A：税引き前の利息は2万1000円となりますもし300万円を、金利0.7％の定期預金に1年間預けると、税引き前の利息は2万1000円、税引き（（所得税＋復興特別所得税）＋住民税＝20.315％）後の利息はおよそ1万6733円となります。
日本経済は、マイナス金利の影響で低金利が続いておりましたが、2024年3月にマイナス金利が解除され、直近の長期金利は上昇傾向になりつつあります。銀行によっては、金利がお得になる定期預金のキャンペーンも実施しています。
今まで使ったことのない金融機関の場合、口座開設やお金を預け入れする手間がかかりますが、定期預金は預金保険の対象ですので、1000万円までの元本とその利息まで保護されます。
大手都市銀行の1年物の定期預金の金利は年0.125％です（2024年9月時点）。こうした点からも、できるだけキャンペーンなどで金利が高い定期預金に預けたいものですね。
高金利の銀行にお金を預けることができれば多くの利息を受け取れますが、定期預金は、原則、期日（満期）までは引き出しできない預金です。途中解約してしまうと、普通預金の金利となるなどで金利が下がることがありますので注意しましょう。
最後に、受け取れる利息については、定期預金の利息を計算できるツールが金融機関のホームページなどで紹介されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)