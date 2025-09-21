【久世福商店】中の人に聞いた！2025年夏のヒットランキング、2位「万能だしポテチ」、1位は？
「久世福商店」は“日本のうまいものセレクトショップ”をコンセプトに、だしや調味料、ごはんのお供やお菓子など、プチぜいたくを楽しめる商品が豊富にそろっています。
今回は、“中の人”である広報担当の方に、2025年7〜8月に売れた「人気商品TOP5」を教えていただきましたので、筆者の実食リポートと共にお届けします。まずは第5位からご紹介します！
【画像】久世福商店「年間ヒット商品」TOP5！
第5位.「旨味豊かな昆布だし」
第5位は、「旨味豊かな昆布だし5包」620円（税込）。北海道日高昆布をベースに、さば節やかつお節、焼きあごなどを絶妙なバランスで配合した、オリジナルのだしパックです。
袋の中には、5包入っています。広報担当者によると、「暑い日は、水出しにして“冷やし昆布だし”にするのがおすすめ。すごくさっぱりしているので、そのまま飲んでも実はおいしいです」とのこと。
実際にドリンクとして口にしてみると、だしの風味がふわっとひろがり、昆布のうまみを存分に感じます。軽やかでスッキリとした喉ごしも心地よく、飲んだ後には癒やされた気持ちになります。
第4位.「風味豊かな万能だし」
続いて第4位は、「風味豊かな万能だし5包」590円（税込）です。焼津で燻した鰹節粉末と、瀬戸内のいりこ、さば節や焼きあご、日高昆布などがバランスよく配合された、オリジナルのだしパックです。
夏だけでなく通年で売れている商品で、広報担当者によると、「久世福商店の看板商品です」とのこと。
だし巻きたまごや茶碗蒸し、そばやうどんのかけつゆ、お味噌汁などさまざまな料理にプラスするだけでおいしくなる、まさに“万能”なだしです。意外なところでは、からあげの下味にしても相性抜群です。
だしパックの中身をとりだして、ごはんや麺にふりかけてもおいしいです。公式Webサイトでもだしパックの中身を食べる方法は紹介されているので、ご安心ください。
いつもの料理がワンランク上の味わいになる「上質なだし」を存分に満喫できる一品です。
第3位.「七味なめ茸」
続いて第3位は、「七味なめ茸130g」430円（税込）です。長野県産のえのき茸に、国産原料で作ったしょうゆ、藻塩、江戸時代から続く信州の老舗「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子が入った、ピリッと辛いなめ茸です。
瓶の中には、大きめにカットされたえのきがたっぷり入ったなめ茸が詰まっています。ひと口食べると、えのきならではのしっかりとした食感が楽しめ、しょうゆの風味とピリ辛が食欲をそそります。ごはんにはもちろん、麺類や冷奴、納豆などにもよく合います。
第2位.「万能だしポテトチップス」
第2位は、「万能だしポテトチップス60g」299円（税込）です。こちらは、2025年7月30日に発売された新商品で、職人の手で丁寧に揚げたポテトチップスに、久世福商店で人気の「粉末万能だし」を全体にたっぷりまぶした一品です。
食べてみると、“だし”の濃さを強く感じます。鰹節や昆布のうまみと、厚めでザクザクとしたポテトチップスとのバランスも絶妙です。塩気が強過ぎないため、じゃがいものおいしさも十分に感じられます。
第1位.「大人のしゃけしゃけめんたい」
栄えある第1位は、「大人のしゃけしゃけめんたい80g」637円（税込）です。2024年のヒットランキングでも1番人気だった本商品は、今年の夏も不動の人気でした！
広報担当者によると、「鮭フレークに辛子明太子を加え、ふわっとした口当たりになるよう仕上げています」とのこと。
ひと口食べると、ほろほろとしたやわらかい鮭フレークに、明太子のピリッとした辛さとうまみがひろがります。
ごはんにかけたり、おにぎりに混ぜたりしても、ついつい食べ過ぎてしまうほどのおいしさ。しっかりと辛みが効いた「大人のごはんのお供」は、リピート必至の逸品です。
「久世福商店」は、素材にこだわった名品がズラリ！ おうちのごはんを豊かにしてくれること、間違いなしです。気になる商品があったら、「久世福商店」の店舗や公式Webサイトでぜひチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)