¡¡Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´²À¯¤Î²þ³×¡É¤ò¹Ô¤¦Ï·Ãæ¼óºÂ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¡£Âè36²ó¤Ç¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯ºö¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é½ÕÄ®¤Î²«É½»æ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Äê¿®¤Ï¡¢½ÕÄ®¤ÎÀÚÊ¢¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢¤Ò¤È¤êØÖÓ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢Äê¿®¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤ÏÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¼£¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¿®¤¸¤¿Æ»¤ò´Ó¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú°æ¾åÍ´µ®¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üÎøÀî½ÕÄ®¤ÎÀÚÊ¢¤òÃÎ¤Ã¤¿Äê¿®¤Îµ¤»ý¤Á¤É¤³¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äê¿®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎøÀî½ÕÄ®¡¢¤½¤Î²«É½»æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤Þ¤ÇÀä¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÄê¿®¤Î³ëÆ£ËÜÅö¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔËÜ°Õ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤âº£¤ÎÀ¯¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Äê¿®¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê²«É½»æ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÀ©°µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤¹¤´¤¯ÂÀ¤¤¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´²À¯¤Î²þ³×¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Äê¿®¤Ï³ëÆ£¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë