「遅かれ早かれ…願わくばすぐではない」マンC指揮官ペップ、愛弟子が率いるアーセナルのプレミア制覇を予言！「ミケルが来て全てが良くなっている」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、現地９月21日に行なわれるプレミアリーグ第５節を前に、対戦相手であるアーセナルについて語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。
アーセナルは３年連続でプレミアリーグ２位。2003-04シーズン以来の優勝をあと一歩で逃し続けている。ただ、グアルディオラ監督は、かつて自身の下でコーチを務めたミケル・アルテタ監督が、悲願を成就させると確信しているようだ。
「ミケルが来てから、全てがどんどん良くなっている。遅かれ早かれ、願わくばすぐではないが、遅かれ早かれ（リーグ優勝は）実現するだろう。それは当然の話だ」
今日、愛弟子は敵将として立ちはだかっているが、絆は不変だ。
「連絡を取る機会は減った。もちろん、お互い多忙だからだ。だが私の立場から言えば、彼も同様だと思うが、私たちは互いに信じられないほどの愛情を抱いている」
注目のビッグマッチを制すのは、どちらのスペイン人指揮官か。今季もイングランドで世界屈指の師弟対決が繰り広げられる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
