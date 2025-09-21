■台風18号

21日18時現在、非常に強い台風18号はフィリピンの東を西北西にゆっくり進んでいます。今後は発達しながらさらに西よりに進み、先島諸島の南海上を通って23日(火)には南シナ海へ進む予想です。先島諸島では22日(月)から23日(火)にかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。

■台風19号

21日18時現在、猛烈な勢力の台風19号は、南鳥島近海を北西方向に進んでいます。この先の予報円は大きく、進路が定まっていません。海外の予報モデルでは日本列島に近づくことを予想しているものもありますので、今後も最新の台風情報にご注意ください。

◎あすの全国の天気

からっと晴れる所が多いでしょう。ただ、九州は晴れたり曇ったりで、にわか雨がありそうです。北日本の日本海側は午前中にわか雨や雷雨がある見込みです。また、非常に強い台風18号の影響を受ける沖縄の先島諸島では、高波に警戒し、強風や急な強い雨にも十分注意をしてください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低くなるでしょう。西日本ではこの秋一番気温が下がるという所も多そうです。福岡と大阪は22℃、新潟は19℃、名古屋は20℃、東京は21℃、仙台は17℃、札幌は13℃の予想です。盛岡は前日より8℃も低い12℃まで下がります。体調管理にお気をつけください。

日中の最高気温は東海から関東で前日より低い傾向、北海道は高い傾向となりそうです。その他は大体前日と同じくらいでしょう。福岡は30℃、大阪は31℃、新潟は26℃、名古屋は30℃、東京は前日より3℃低い28℃、仙台は26℃、札幌は前日より3℃高い22℃の予想です。

◎週間予報

・西日本と沖縄

先島諸島は23日(火)にかけて高波に警戒してください。また、九州や中国・四国は23日(火)から25日(木)にかけて湿った空気が流れ込み、雨が降りやすいでしょう。大阪は晴れて、真夏日が続きそうです。

・東日本

24日(水)にかけてはからっと晴れる所が多いでしょう。25日(木)は北陸で雨が降りそうです。関東と東海は、しばらく晴れますが、週末は湿気が増えて少しムシムシと感じられるでしょう。

・北日本

24日(水)にかけて、秋晴れが続くでしょう。25日(木)は北海道と東北北部を中心に雨で、大雨や大荒れとなるおそれがあります。今度の28日(日)も各地で曇りや雨となるでしょう。