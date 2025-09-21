「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）

日本ハムが２連勝。敗れた首位・ソフトバンクとのゲーム差を２・５に縮めた。

２２日のロッテ戦には、大黒柱の伊藤が中４日で先発する。加藤投手コーチは「今、ホークスとこういう状況になってしまって、直接対決に勝つことプラス、他にも絶対勝たないといけないという状況になったので、エースを数多くゲームに投げさせるっていう選択したということ。残り試合の中で数多く大海に投げてもらって、チームに勝つチャンスを与える。作戦としてはそういうこと」と説明した。

ソフトバンクとの直接対決は３０日に敵地での１試合を残すのみ。そこにエースをぶつける選択肢もまだ残るが、現状では残り８試合中３試合の先発を任せることが濃厚だ。加藤コーチは「そこで負けたらしょうがないと思う。打てる手は打って。やっぱり１４勝しているピッチャーなので、ちょっと無理はさせてしまうんですけど、大海に頑張ってもらうということ」と、大逆転Ｖの原動力となることを期待した。

この日、ブルペン投球などで調整した伊藤も試合前に「全然問題ない。いつも通りにマウンドに上がれるかな」とキッパリ。「その先の戦いも見据えてのことだと思ったので。全然行けますということは伝えました。自分の責任を全うするだけ」と、気合をみなぎらせていた。