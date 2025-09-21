社会学者の古市憲寿氏（40）が21日、日本テレビ系「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について言及した。

あす22日の告示を前に茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保担当相、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相、小泉進次郎農相が出馬を表明し、5候補による争いとなる見通し。

報道各社の世論調査では高市氏と小泉氏の“2強”が中心となるとみられるが、古市氏は「若手でかつ仲間が多い人にトップになってほしい」と話した。

昨年の衆院選、今年の東京都議選、参院選でいずれも議席を減らし約1年の短命で終わる石破政権について「初めのつまずきって、せっかく去年総裁選が行われて自民党の幅の広さを見せたわけじゃないですか。にもかかわらず、内閣ができあがってみたら昔からの仲間ばっかり集めちゃって“これ、ベストメンバーなの？”っていうメンバーだった」と指摘。

今回の総裁選について「誰がなるとしても、これが日本を変えていくベストメンバーですっていう大臣をちゃんと選べるような懐の深い人、仲間が多い人にリーダーになってほしいと思う」と要望した。