¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè37²ó¡¡½ÕÄ®¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¤¬µî¤ê¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè37²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬µî¤ê¡¢À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤â¼¹É®¤òí´í°¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¤Î¾¦¿Í¤«¤éÆùÉ®²è¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï´þÙÐÎá¡¢Ãæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿µÈ¸¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÀ¯±é¡¢²ÎËû¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¤½¤Î´ë²è¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¼«³²¤·¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬µî¤ê¡¢À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤â¼¹É®¤òí´í°¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏÆÊÌÚ¤Î¾¦¿Í¤«¤éÆùÉ®²è¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï´þÙÐÎá¡¢Ãæ½§¤Î¼è¤ê²õ¤·¡¢Âç±ü¤Ø¤Î·ðÌó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¼õ¤±¤¿µÈ¸¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÀ¯±é¡¢²ÎËû¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¤½¤Î´ë²è¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£