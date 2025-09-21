『ボイプラ2』ファイナル前中間順位一部発表 ”不動の1位”が変動
25日に最終回を迎えるグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の中間順位の一部が、21日に番組公式YouTubeチャンネルで公開された。
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。されている。
デビューメンバーが決定するファイナルステージの放送を目前に控え、公式YouTubeチャンネルでは中間順位が公開された。公開された順位は2位のイ・サンウォンのみ。サンウォンは、今までの「生存者発表式」ですべて大差をつけて1位だった。
『BOYS II PLANET』最終回は日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。ファイナル第1次投票はMnet公式アプリ「Mnet Plus」で25日午前10時まで行われる。1日につき1票まで投票できる。
以下は、前回（18日）放送時に発表された「第3回生存者発表式」の結果。ファイナル第1次投票では、点数もすべてリセットされている。
【第3回生存者発表式結果】※（）内は点数
1位： イ・サンウォン（828万7830点）
2位：ジョウアンシン（573万6338点）
3位： イ・リオ（407万925点）
4位：キム・ゴンウ（309万6619点）
5位：ジャンジアハオ（298万6735点）
6位：ホー・シンロン（295万7303点）
7位：キム・ジュンソ（282万9642点）
8位：チョン・サンヒョン（280万5144点）
9位：ユメキ（278万3273点）
10位：チェ・リブ（264万5855点）
11位：ユ・カンミン（263万1753点）
12位：チェン・カイウェン（259万8471点）
13位：キム・ジュンミン（257万6158点）
14位：パク・ドンギュ（256万8600点）
15位：チョン・イジョン（251万6524点）
16位：カン・ウジン（244万24点）
