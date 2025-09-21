布袋寅泰、優雅な朝食ショットに「何もかもがオシャレ」「すてきな食卓」と反響続々
ギタリストの布袋寅泰（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。優雅な朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「何もかもがオシャレ」布袋寅泰が公開した優雅な朝食ショット
「Good morning! 青空の日曜日はヘルシーブレックファースト」と書き出し、朝食の写真をアップ。「トーストした Jason’s sourdough white にスクランブルエッグ」「ヨーグルトにはオーガニックのコーンフレークとオレンジ＆ピーカン＆アーモンド、さらにジンジャーブレッド＆クランベリーのグラノーラをのせ、牛乳とミックスナッツをAdd」とメニューを詳しく紹介し、「朝サプリは養庵堂 NMN9000、キューサイのひざコラーゲンサポートと青汁。100%スクイーズオレンジジュースとアラビカコーヒー」とこだわりの飲み物を明かした。
「少し短くトリムした花の前でいただきます」と花々も紹介し、「最高の1日の始まり」とつづった。
ファンからは「優雅ですね」「お洒落ですてきな食卓」「ヘルシーな朝ごはん」「オークのテーブルと木のスプーンがすてきです」「オシャレな空間」「何もかもがオシャレに見える」「見てるだけで気分が上がります!!」などの声が寄せられている。
