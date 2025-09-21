◆世界陸上 最終日（２１日、国立競技場）

男子４００メートルリレー決勝は、午後９時２０分にいよいよスタートする。メンバーが発表され、日本は１走から、小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の予選と同じラインナップで世界に挑む。

リレー侍は、五輪は０８年北京大会と１６年リオ大会で銀メダル。世界陸上でも１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得してきたが、その後は世界の壁にはね返されてきた。

巻き返しへ、日本記録の３７秒４３よりも速い３７秒３０をターゲットにおきチームで共有し、強化してきた。１１人のメンバー候補から絞り込んだ精鋭で予選を突破した。決勝では、１９年ドーハ大会銅メダル以来のメダル、そして、五輪を含めた２大大会で初の金メダルを目指す。

サニブラウン・ハキーム（東レ）、７月の全国高校総体（広島）で１０秒００をマークし、代表入りした１６歳の清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）は予選に続き決勝のメンバーにも選出されなかった。