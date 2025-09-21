2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さんが21日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。ロケで共演してから好きになった人物を明かした。

今回は「第2回女子300m走サバイバル」が放送された。同企画はビリは即脱落となる12人のサバイバルレースで、生き残り続けた4人が決勝進出となる。前回王者のフィットネストレーナーのAYAや、タレント・井上咲楽らが挑戦した。

第3レースも勝ち残った高橋さんについて、ナレーションで「優勝して思いを伝えたい男性が」いるとされた。その人物について高橋さんは「河合郁人くんっていう人なんだけど」と明かすと、お笑いコンビ「千鳥」と「かまいたち」の4人は「えっ!?」とびっくり。

続けて「一度、お会いして。ロケを一緒にした時から、もうずっと好きで」と告白した。さらに「頑張って優勝した姿を河合くんが見てくれて“あ、高橋成美、一生懸命やってるな”って思って、3年後にはキスしたい」と爆弾発言して、スタジオの4人を笑わせた。