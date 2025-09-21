＜大相撲九月場所＞◇中日◇21日◇東京・両国国技館

【映像】ぜい肉“ほぼ皆無”なイケメンのマッチョ力士

ぜい肉が“ほぼ皆無”なイケメンのマッチョ力士が凛々しい姿で登場すると、館内は賑やかさを増し、相撲ファンはその鍛え抜かれたボディに「インナーマッスルやばそう」「ムキムキ」などと声を上げた。

そのマッチョ力士とは三段目筆頭・山藤（出羽海）。身長181.6センチ、体重74.2キロとスリムで筋骨隆々な肉体が注目を集めている。今年の春場所では自己最高位の幕下五十一枚目を経験するも、1勝6敗と大きく負け越した。驚異の身体能力を武器に、再び幕下のステージに上がることができるか、注目が集まっている。

そんな山藤は中日に幕下五十九枚目・玉欧山（鳴戸）と取組を行った。両力士を期待するファンは多く、取組前には館内の各所から「山藤ー！」「玉欧山！」という歓声が飛び交っていた。

立ち合い、山藤は素早く左に変化したが、玉欧山はすぐに捉えて圧力をかけていく。土俵下に追い込まれた山藤は体勢を低くして応戦し、一時は館内を沸かすも、最後は小手投げで土俵下に勢いよく転落した。両力士が繰り広げた熱戦を受け、館内は大きな拍手に包まれていた。玉欧山は3勝目、山藤は2敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）