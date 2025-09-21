■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）

“日本のお家芸”男子4×100mリレーの決勝に挑む日本のメンバーが発表された。

予選を組3着の着順で決勝進出を決めた日本は、予選と同じく1走に2019年ドーハ大会銅メダリストの小池祐貴（30、住友電工）、2走に2022年オレゴン大会から3大会連続出場の胗田大輝（22、東洋大学）、3走に2017年ロンドン大会と2019年ドーハ大会の2大会連続銅メダリストの桐生祥秀（29、日本生命）、アンカーにはリレーで初出場の鵜澤飛羽（22、JAL）の布陣で挑む。

2019年ドーハ大会（銅メダル）以来、3大会ぶりのメダルを狙う日本は、予選2組で3着でフィニッシュ。タイムは38秒07で、2大会連続の決勝進出を果たした。

1走の小池が好スタートを切ると、2走の胗田が快走で先頭争いへ。3走の桐生が、スムーズにコーナーを走ると、アンカー・鵜澤へしっかりとバトンをつなぎ、大歓声を受けて3着でホームストレートを駆け抜けた。

これまで“リレー侍”は2017年ロンドン大会（銅メダル）で初めて表彰台にのぼると、2019年ドーハ大会も銅メダルに輝き、2大会連続でメダルを獲得。前回の2023年ブダペスト大会は5位入賞だったが、2022年オレゴン大会ではバトンパスでの失格となり、涙をのんだ。今大会では3大会ぶり3度目の表彰台を目指す。