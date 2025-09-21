◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)

ヤクルトは5回、一挙6点を奪う猛攻を仕掛け、阪神先発の伊藤将司投手を引きずり下ろしました。

先発・山野太一投手の好投に応えたいヤクルト打線は、2点リードの5回、1アウト1、2塁から先制ホームランを放った山田哲人選手が、この試合3打数3安打となるフェンス直撃の2塁打で1点を追加。さらに、続く古賀優大選手も同じくレフト方向へ大きな打球を放ち、フェンス直撃のタイムリー2塁打で4点目を奪います。

これで火がついた打線は、なおも1アウト2、3塁から、岩田幸宏選手がライト前にしぶとくつなぐ2点タイムリー。その後、並木秀尊選手にもタイムリーヒットが飛び出すと、止まらないヤクルト打線を相手に阪神先発の伊藤投手は5回途中8失点で降板となりました。

打者一巡したヤクルトは、2番手・工藤泰成投手と対峙した内山壮真選手が四球を選び満塁のチャンス。最後は、村上宗隆選手に代わって4番に座った北村恵吾選手が死球を受け押し出し。この回一挙6点を奪いました。

この猛攻にSNSでは「ヤクルト強すぎる」「打線爆発すげぇ」と驚きの声が集まっています。