¿å¼ùÆà¡¹¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£ÍèÇ¯¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ
¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢4ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤ò¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤ÏBlu-rayÉÕ¤¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢CD¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎVocalless CD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¼ýÏ¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖBLUE ROSE¡×¤«¤é2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖADRENALIZED¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Öinnocent starter¡×¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¿å¼ù¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Ç½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¤Î¾ð·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¼ýÏ¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëBlu-ray¤Ç¤ÏMUSIC CLIP¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖNANA CLIPS 9¡×¤È¡¢9·î21Æü(Æü)¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³¤³°¸ø±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤«¤é¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¤Î4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡ä¤ò³«ºÅ¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)È¯Çä
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×
CD¡ÜBlu-ray
ÉÊÈÖ¡§KICS-94238
²Á³Ê¡§\8,470 (ÀÇ¹þ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¢£ÄÌ¾ïÈ×
CD
ÉÊÈÖ¡§KICS-4238
²Á³Ê¡§Äê²Á \3,300 (ÀÇ¹þ)
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û½é²ó¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌBLUE ROSE
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ø¥¯¥¤¥ºRPG ËâË¡»È¤¤¤È¹õÇ¤Î¥¦¥£¥º¡Ù¡Ö¥á¥¢¥ì¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§Ê¡ÅÄ½é¡¦kikurage¡¦ÀÐÀîÍÛÀô¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î (Elements Garden)WHAT YOU WANT
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ž¥¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ats-¡¡ÊÔ¶Ê¡§ats-¡¢À¶¿åÉð¿Î¡õÅÏÊÕÅ°NEVER SURRENDER
·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Detonation¡×¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ðREBELLION
¥¢¥Ë¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡ÖÈÀµÕÀ¥ß¥ê¥ª¥ó¥¢¡¼¥µ¡¼¡×¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¹âÈøÁÕÇ·²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ðMETANOIA
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)FINAL COMMANDER
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×ÁÞÆþ²Î
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)FIRE SCREAM
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢ XD UNLIMITED¡×¿·¼çÂê²Î
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)Link or Chains
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖLevius ¥ì¥Ó¥¦¥¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ã¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ãGet up! Shout!
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING¡×Âè2ÃÆ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§»³ËÜÎè»Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ðRed Breeze
¿·À¤Âå¥ê¥Ã¥Á¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖCOUNTER: SIDE¡×(¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥É)¼çÂê²Î
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥â¥À¥Á¥²¡¼¥à¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥±¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»ËSugar Doughnuts
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³Ëâ½÷¤Î¿Æ»Ò»ö¾ð¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë (Blue Bird¡Çs Nest)Turn the World
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING FLOWERS¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¥è¥·¥À¥¿¥¯¥ß (saji)¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡
ÊÔ¶Ê¡§ÆüÈæÌîÍµ»Ë¡ßÅÏÊÕÅ° (Blue Bird¡Çs Nest)ADRENALIZED
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖHIGHSPEED Étoile¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥áinnocent starter ¡½MUSEUM STYLE¡½
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§ÂçÊ¿ ÊÙ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌçÏÆÂçÊå¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã
ºî»ì¡§ÀÐËÜÈþÍ³µ¯¡¡ºî¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ
¡ÚBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
NANA CLIPS 9
MUSIC CLIPMETANOIAKnock U downFIRE SCREAMGet up! Shout!Go Live¡ª¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ëADRENALIZEDÇïÆ°
MAKINGMETANOIAKnock U downFIRE SCREAMGet up! Shout!Go Live¡ª¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ëADRENALIZEDÇïÆ°
TV-CM½¸
SPECIAL FEATURE
¡ü¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×2025.9.21ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë Ìë¸ø±é
¡ü¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×2025.9.21ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë Ãë¸ø±é
¡¦No Rain, No Rainbow
¡¦Open Your Heart
¢¨Ãë¸ø±é¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡Û¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ß
¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×+Vocalless CD
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ÎVocalless ver.¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
ÉÊÈÖ¡§ECB-1822
²Á³Ê¡§¡ï9,647(ÀÇ¹þ)
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥ÖW60¡ßH95Ð¡Ë¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸57Ð
amazon¡§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±
HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡§A3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
WonderGOO/¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡Û
¥¥ó¥¯¥êÆ²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÊª¤Î³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡ä
¢¡¹á¹Á¸ø±é¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¢¡¾å³¤¸ø±é¡§coming soon
¢¡¥½¥¦¥ë¸ø±é¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ), 22(Æü)
¢¡ÂæËÌ¸ø±é¡§2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ), 12(Æü)
¢¨²ñ¾ìµÚ¤Ó¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ï»þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãNANA MIUZKI LIVE VISION 2025-2026¡ä
2025Ç¯
12·î6Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
12·î13Æü(ÅÚ)¡¢14(Æü)¡Ú°¦É²¸©¡Û¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
12·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡ÚÊ¼¸Ë¸©¡Û GLION ARENA KOBE
12·î27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¡Ú¹Åç¸©¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯
1·î10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¡Ú°¦ÃÎ¸©¡ÛNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
1·î17Æü(ÅÚ)¡¢18Æü(Æü)¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¢24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛTOYOTA ARENA TOKYO
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mizukinana.jp/special/2025_livevision/
