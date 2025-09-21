T.C.R.横浜銀蝿R.S. Johnny、40年ぶりのソロ活動始動。アルバム『ヨコハマ・グラフィティ』発売決定
T.C.R.横浜銀蝿R.S.(以下、横浜銀蝿)のギタリスト・Johnnyが、40年ぶりのソロ活動をスタートさせることが発表となった。
累計売上50万枚を超える大ヒットとなったJohnnyのソロデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」のリリースから数えて45年目にあたる2026年1月28日、満を持してニューアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』で長い沈黙を破る。
本アルバムには、Johnnyが生まれ育ってきた横浜を舞台に、彼の思い出の欠片一つ一つを閉じ込めたような書き下ろし6曲に加え、デビュー曲「ジェームス・ディーンのように」と、嶋大輔に楽曲提供した「男の勲章」のセルフカバーも収録。全8曲入りのアルバムとなる。
またCDとしてリリースされる通常盤、初回限定盤のジャケットと、最新アーティスト写真も公開。裸に革ジャンを羽織ったジャケット写真や、タンクトップから肉体美を覗かせたアーティスト写真など、横浜銀蝿イチのモテ男は“奇跡の67歳イケオジ”となった今の姿を存分に届けてくれている。
通常盤は前述のオリジナルアルバムのみを収録。初回限定盤には加えて、Johnnyのデビュー前の“遊び場”でもあった横浜や湘南を舞台に“大人の休日”をコンセプトとして撮り下ろした豪華32ページフォトブック、最新リマスタリングを施したベストアルバム、横浜銀蝿時代からサラリーマン時代にかけての半生を語ったロングインタビューも収録したDVDも付属する。パッケージは三方背ケースに収められた豪華仕様となっている。
対象のCDのショップで購入すると先着で「オリジナルA4クリアファイル」が特典としてもらえるキャンペーンも行われる。
『ヨコハマ・グラフィティ』
2026年1月28日リリース
【初回限定盤】
2CD+DVD
三方背ケース仕様
別冊32Pフォトブック同梱
￥7,800(税抜価格￥7,091)
KICS 94239
【通常盤】
CD ONLY
￥2,800(税抜価格￥2,545)
KICS 4239
CD-DISC1 初回限定盤、通常盤共通
・ジェームス・ディーンのように(Self Cover)
・男の勲章(Self Cover)
・書き下ろし新曲6曲
（全8曲収録予定）
CD-DISC2 初回限定盤のみ
・最新リマスターによるベストアルバム
DVD 初回限定盤のみ
・Johnnyロングインタビュー
・Music Video
