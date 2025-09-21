T.C.R.横浜銀蝿R.S.(以下、横浜銀蝿)のギタリスト・Johnnyが、40年ぶりのソロ活動をスタートさせることが発表となった。

累計売上50万枚を超える大ヒットとなったJohnnyのソロデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」のリリースから数えて45年目にあたる2026年1月28日、満を持してニューアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』で長い沈黙を破る。

本アルバムには、Johnnyが生まれ育ってきた横浜を舞台に、彼の思い出の欠片一つ一つを閉じ込めたような書き下ろし6曲に加え、デビュー曲「ジェームス・ディーンのように」と、嶋大輔に楽曲提供した「男の勲章」のセルフカバーも収録。全8曲入りのアルバムとなる。

またCDとしてリリースされる通常盤、初回限定盤のジャケットと、最新アーティスト写真も公開。裸に革ジャンを羽織ったジャケット写真や、タンクトップから肉体美を覗かせたアーティスト写真など、横浜銀蝿イチのモテ男は“奇跡の67歳イケオジ”となった今の姿を存分に届けてくれている。

通常盤は前述のオリジナルアルバムのみを収録。初回限定盤には加えて、Johnnyのデビュー前の“遊び場”でもあった横浜や湘南を舞台に“大人の休日”をコンセプトとして撮り下ろした豪華32ページフォトブック、最新リマスタリングを施したベストアルバム、横浜銀蝿時代からサラリーマン時代にかけての半生を語ったロングインタビューも収録したDVDも付属する。パッケージは三方背ケースに収められた豪華仕様となっている。

対象のCDのショップで購入すると先着で「オリジナルA4クリアファイル」が特典としてもらえるキャンペーンも行われる。

『ヨコハマ・グラフィティ』

2026年1月28日リリース 【初回限定盤】

2CD+DVD

三方背ケース仕様

別冊32Pフォトブック同梱

￥7,800(税抜価格￥7,091)

KICS 94239 【通常盤】

CD ONLY

￥2,800(税抜価格￥2,545)

KICS 4239 CD-DISC1 初回限定盤、通常盤共通

・ジェームス・ディーンのように(Self Cover)

・男の勲章(Self Cover)

・書き下ろし新曲6曲

（全8曲収録予定） CD-DISC2 初回限定盤のみ

・最新リマスターによるベストアルバム DVD 初回限定盤のみ

・Johnnyロングインタビュー

・Music Video