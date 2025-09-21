チョーキューメイの新曲「青の魔法」が、10月6日（月）にデジタルリリースとなる。アニメ「青のオーケストラ Season2」のエンディングテーマだ。

「青のオーケストラ」は小学館「マンガワン」連載中の阿久井 真による漫画作品のTVアニメ化作品で、ヴァイオリンの元・天才少年、青野 一（あおのはじめ）を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇だ。2023年にアニメ第1期が放送されておい、第2期となる「青のオーケストラ Season2」は、2025年10月5日（日）からNHK Eテレで放送スタートとなる。

アニメ「青のオーケストラ Season2」エンディングテーマとして書き下ろされた「青の魔法」は、Naoki Itaiをプロデューサーに迎え、音楽に青春を捧げてきた歌詞世界が原作とリンクする。

◆ ◆ ◆

青春の正体とは一体なんなのか。自身を取り巻く環境、今更どうしようも無いこと、同じ様で少しずつ違う毎日の帰り道にある木漏れ日。

喧嘩した事も「実はちょっとボタンを掛け違えていた」だけであったり…。その1つ1つがパッチワークの様に合わさって大きな青い物語になっていく。

あの時、確かに存在した葛藤や輝きをエンディングテーマ『青の魔法』に詰め込み、丹精込めて詞も曲も書き下ろしさせていただきました。

放送がとても楽しみです！是非アニメと併せて『青の魔法』もお楽しみください。

チョーキューメイ

◆ ◆ ◆

アニメ「青のオーケストラ Season2」（全21話）

NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00

アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com

NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/

アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime

アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

Digital Single「青の魔法」

2025.10.6 Release

※アニメ「青のオーケストラ」エンディングテーマ

https://Cho-Q-May.lnk.to/BlueMagic

＜チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』 東名阪･対バンツアー＞

【東京公演】 W/レトロリロン

会場 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

日程 2025年10月20日(月)

開場 18:15

開演 19:00

問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 【愛知公演】 W/紫今

会場 愛知・名古屋CLUB UPSET

日程 2025年11月2日(日)

開場 17:30

開演 18:00

問い合わせ サンデーフォークプロモーション ／ TEL ： 052-320-9100（毎日12:00〜18:00） 【大阪公演】 W/muque

会場 大阪・心斎橋 Music Club Janus

日程 2025年11月3日(月㊗)

開場 16:15

開演 17:00

問い合わせ GREENS ／ TEL : 06-6882-1224（平日12:00〜18:00） 【チケット】

前売り：4,500円 (当日券：5,000円) ＜税込・D代別途必要＞

※スタンディング【整理番号付】＊3歳以上チケット必要

https://lit.link/choqmaynoticket

オフィシャルサイト

https://choqmay-official.com/