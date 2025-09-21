チョーキューメイの新曲「青の魔法」、アニメ「青のオーケストラ Season2」EDテーマに
チョーキューメイの新曲「青の魔法」が、10月6日（月）にデジタルリリースとなる。アニメ「青のオーケストラ Season2」のエンディングテーマだ。
「青のオーケストラ」は小学館「マンガワン」連載中の阿久井 真による漫画作品のTVアニメ化作品で、ヴァイオリンの元・天才少年、青野 一（あおのはじめ）を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇だ。2023年にアニメ第1期が放送されておい、第2期となる「青のオーケストラ Season2」は、2025年10月5日（日）からNHK Eテレで放送スタートとなる。
アニメ「青のオーケストラ Season2」エンディングテーマとして書き下ろされた「青の魔法」は、Naoki Itaiをプロデューサーに迎え、音楽に青春を捧げてきた歌詞世界が原作とリンクする。
◆ ◆ ◆
青春の正体とは一体なんなのか。自身を取り巻く環境、今更どうしようも無いこと、同じ様で少しずつ違う毎日の帰り道にある木漏れ日。
喧嘩した事も「実はちょっとボタンを掛け違えていた」だけであったり…。その1つ1つがパッチワークの様に合わさって大きな青い物語になっていく。
あの時、確かに存在した葛藤や輝きをエンディングテーマ『青の魔法』に詰め込み、丹精込めて詞も曲も書き下ろしさせていただきました。
放送がとても楽しみです！是非アニメと併せて『青の魔法』もお楽しみください。
チョーキューメイ
◆ ◆ ◆
アニメ「青のオーケストラ Season2」（全21話）
NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00
アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com
NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/
アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime
アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime
Digital Single「青の魔法」
2025.10.6 Release
※アニメ「青のオーケストラ」エンディングテーマ
https://Cho-Q-May.lnk.to/BlueMagic
＜チョーキューメイ presents 『忘れた頃にやってくる4』 東名阪･対バンツアー＞
【東京公演】 W/レトロリロン
会場 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
日程 2025年10月20日(月)
開場 18:15
開演 19:00
問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
【愛知公演】 W/紫今
会場 愛知・名古屋CLUB UPSET
日程 2025年11月2日(日)
開場 17:30
開演 18:00
問い合わせ サンデーフォークプロモーション ／ TEL ： 052-320-9100（毎日12:00〜18:00）
【大阪公演】 W/muque
会場 大阪・心斎橋 Music Club Janus
日程 2025年11月3日(月㊗)
開場 16:15
開演 17:00
問い合わせ GREENS ／ TEL : 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）
【チケット】
前売り：4,500円 (当日券：5,000円) ＜税込・D代別途必要＞
※スタンディング【整理番号付】＊3歳以上チケット必要
https://lit.link/choqmaynoticket
オフィシャルサイト
https://choqmay-official.com/