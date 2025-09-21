9月20日放送のラジオ番組で、武井壮が世界陸上について熱く語った一方、X上では“過去”を蒸し返される意味深な質問も寄せられている。

「武井さんは同日オンエアのTBSラジオ『井上貴博 土曜日の“あ”』に出演。男子棒高跳びで6m30cmの世界新記録を樹立したスウェーデン代表アーマンド・デュプランティス選手について、『異次元。圧倒的1位』と評価。『野球で言ったら50本でホームラン争いしているなか、1人だけ68本打ってる感じです』と、独特の表現で解説していました。

さらにデュプランティス選手の跳躍について、1997年の十種競技日本チャンピオンでもある武井さんは、自身の棒高跳び自己ベスト4m60cmを引き合いに、『（僕の記録より）1メートル70センチ上のところで、1センチ2センチの勝負をしている。日本チャンピオンの僕よりですよ』と強調していました」（スポーツ誌記者、以下同）

だが番組中、リスナーから痛烈な質問が投稿された。

《武井壮さんと言えばフェンシング日本代表のレジャー旅行の件はどうなりました？》

この問いは、彼の消えない過去を突くものだった。

「2022年、武井さんが会長を務めていた日本フェンシング協会で発覚した騒動に関する質問です。男女エペ代表の沖縄合宿が、バナナボートやシュノーケリングなどレジャー中心だったことが『週刊文春』に報じられたのです。

当時武井さんは『サンデージャポン』（同系）に出演し、『フリーの時間を与えるというのは、決して遊びの時間を与えるということではない』と弁明。『スポーツ界の理想の姿』と主張していましたが、この説明に納得する視聴者は少なく、批判は収まりませんでした」

今回の『世界陸上』のアンバサダーを務めたのは織田裕二。タレントでありながら元アスリートの武井にそのオファーが来てもおかしくないが、起用されない理由は、このときの騒動が尾を引いているという。

「武井さんの専門知識は確かですが、フェンシング協会会長時代の『観光合宿』騒動時の対応も含め、リスク管理の観点から慎重にならざるを得ないのが実状です」（芸能プロ関係者）

さらには口汚い発言も影を落としている。

「今年7月に『いい牝馬を募集しております』と女性を馬にたとえた発言や、昨年11月、頻発する不倫報道に対して『不倫不倫うるせえなあもう 馬鹿みたいに人の性行為だの交際だの追っかけてよ』といった過激な物言いも問題視されました。

世界陸上のような世界的祭典では、織田さんや今田美桜さんのようなクリーンなイメージが求められますから、武井さんは適任とはいいがたいというのが業界の見方です」（前出・芸能プロ関係者）

身から出た錆とはいえ、武井は不満を募らせている様子だ。9月14日、自身のXで《あー、世界陸上語りたいけど 番組には呼ばれねーし 毎回ストレス笑笑》など、“恨み節”ともとれる投稿をしていた。

さらに今回のラジオでも、井上貴博アナから「たまっているものはありますよね？『俺を出せ』っていう……」と振られると、「たまっているものはあります」と素直に答えていた。

「20日には織田さんが世界陸上のアンバサダーの卒業を宣言しました。武井さんにとってはチャンスかもしれませんが、今回の視聴者の反応などを見ると、やはり世界的なスポーツイベントのアンバサダーをメインで務められるほど好感度が高いとは言えないかもしれません。北京で開かれる世界陸上は2年後。それまでどれくらい視聴者の信頼を取り戻せているかにかかっているのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

バトンタッチと行くだろうか――。