◇MLB ドジャース7-5ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

今季限りでの現役引退を表明したドジャースのクレイトン・カーショー投手が日本時間21日、試合前の打撃練習に参加し、野手顔負けの柵越えを披露。始球式ではこどもたちが登場し、2日連続でファンを沸かせました。

同20日のジャイアンツ戦はチケット完売。満員のファンに見守られながら先発登板したカーショー投手は、5回の交代時に野手全員とハグを交わします。通算222勝や3045奪三振などを誇るドジャース一筋18年の37歳は、ロバーツ監督とマウンド上で抱き合い、「素晴らしいキャリアおめでとう」と伝えられ、「今夜はひどい投球をしてしまってごめん」と謝罪したとのこと。球団のレジェンドとして、意地とプライドをのぞかせたレギュラーシーズンの本拠地最終登板でした。

熱気に満ちあふれた20日から一夜明け、21日のジャイアンツ戦では、カーショー投手の3000奪三振を記念したボブルヘッドが先着4万人の来場者に無料配布されるなど、前日に続きチケットは完売。カーショー投手は試合前の打撃練習に姿を現すと、柵越えを記録。野手顔負けの打撃力を披露し、球場から歓声が上がりました。

53,251人の観客がドジャー・スタジアムに集まる中、4人の子どもたちが始球式に登場。捕手役にはカーショー投手や山本由伸投手も参加します。球団公式Xでは、父の顔をのぞかせたカーショー投手と家族や山本投手ら笑顔の写真が公開されました。

試合では初回に4点を奪われますが、6回に大谷翔平選手の2試合連続の53号が飛び出すなど、逆転勝利。地区優勝へまた一歩前進しました。