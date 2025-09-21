男性6人組「GENERATIONS」が21日、マリンメッセ福岡で全国アリーナツアーの初日を迎えた。ライブを6つのパートに分け、メンバーそれぞれがステージをプロデュースするという新たな試みに挑戦。ツアーテーマは「色」。リーダー白濱亜嵐（32）は「6人それぞれの色が発光しているステージになった」と自信をのぞかせた。

あいさつ代わりの1曲目は初披露の新曲「PAINT（ペイント）」（発売日未定）。数原龍友（32）は「昨年6人体制になり、真っ白な所からのスタートだったが、この1年でたくさん色を付けていただいた。そこから見えたものを表現した」と曲に込めた意味を明かした。

その言葉通り、今年は6人それぞれが自身の才能と向き合いプロデュース漬けの1年だった。2月からは6カ月連続で各々が曲を発表する試みに挑戦。9月に行われた東京ガールズコレクションとのコラボイベントでは、それぞれが企画からゲスト交渉まで含めて一からステージを作り上げる経験を経た。白濱は「それぞれのスキルが明確になった。僕たちは好きなものがバラバラだからこそ混ざらない。それがグループの力」と成長を実感した様子だった。

ライブでも6人の個性が光った。片寄涼太（31）は得意のピアノでしっとりとした空間を演出。中務裕太（32）は自慢の筋肉を見せつけながら早着替えをするなど、さまざまな趣向を詰め込み29曲を披露。福岡を皮切りに8都市14公演を回る。片寄は「自分たちのエンターテインメントを詰め込んだツアーになっています」と力を込めた。（吉澤 塁）