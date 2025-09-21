だいぶ涼しくなってきた17時過ぎ、WONDER WALLはOriginal Loveの出番を迎えた。田島貴男（Vo,G）が、サポートメンバーの小松秀行（Ba）、佐野康夫（Dr）、河合代介（Org）、木暮晋也（G,Cho）と共に大歓声で迎えられると、登場するなり「ヘイヘイヘイヘイ！」と叫んで、すぐさまギターを手に取りファンキーなリフを弾き始めた。オープニングに選ばれたのは、ライブ定番の「The Rover」だ。何の前置きもなく始まった、テンションの高い歌声とギターに圧倒される。間奏で木暮が耳をつんざく歪んだギターソロで前に出て煽ると、田島もソロを弾きながらギターを縦に掲げてチョーキングしてみせたり、ファルセットでシャウトして観衆の気持ちを高揚させる。

◆ライブ写真

続いて始まった「DEEP FRENCH KISS」は、記念すべきデビューシングル曲だ。スキャットに合わせて、左右に腕を振るオーディエンス。夕暮れの野外で聴く田島の歌声と腕利きのバンドの演奏による洒落た楽曲には、格別な心地良さがある。田島もギターから手を放し両手でアクションして踊りながら歌い、「エブリバディ！クラップ！」と煽って惹き付けながら、あっという間に中津川をOriginal Loveの世界に染め上げた。

「ありがとう！」と一礼すると、ドラムスティックの乾いたカウントから歌い出した曲に「フォー！」と歓声が飛んだ。大ヒット曲「接吻」だ。多くの人が、緩やかなサウンドに身を委ねて、一緒に口ずさんでいる。「ちょっとずつ、手を上に！」と田島が呼び掛けると、オーディエンスは両手をゆらゆらと左右に揺らす。曲の終わり、フェイクして歌いシャウトする田島が「中津川Yeah！中津川、1年休んだけどYeah！ソウルパワーを聴かせてください！」と、この地でフェスが2年ぶりに行われることへの喜びが込められた言葉で呼び掛けると、大きな歓声が沸き起こった。

卓越した演奏力のギターでブルージーなフレーズを聴かせると、オルガンのイントロから弾けるように始まったのは「bless You!」。軽快に飛ばすバンドのアンサンブルが熱を帯びて、終盤でブレイクすると小松がウォーキングベースソロを聴かせ、田島がそこにジャジーなギターソロを重ねていく。さらにオルガンソロ、ドラムソロから、「クラップユアハンズ！手を鳴らそう！みな踊ろう！クラップユアハンズ！」と、”みな踊ろう” が “Baby All Night Long” にも聴こえる、ソウルミュージック的な語感で歌い続ける田島。「God bless you! 中津川！」と叫んで曲を終えた。

ファンキーな「LET’S GO!」では間奏でギターソロを弾き、再びクラップを求めてバンドの生み出すグルーヴとの一体感を演出する。後半でステージ前に出た小暮が、スライドギターによるハイトーンで曲に激しさを注入する、刺激的な1曲となった。

小暮が弾くアルペジオを中心とした穏やかな伴奏が始まり、「ソウルがある」へ。文字通りのソウルフルな歌声で、《人生はゲームだと疑わないキング達よ》《ミサイルを撃つな ミサイルが落ちたそこには ソウルがある ソウルが血を流している 愛が生きている 愛が叫び声を上げている》と、力強い声で歌い上げる田島。バンドのタイトな演奏に支えられて圧倒的な声量で最後まで歌うと、「どうもありがとう！」と感謝を伝えて、ギターのフィードバックを残してステージを後にした。その真摯なメッセージと魂の歌声に、誰もいなくなったステージに送られる万雷の拍手が鳴りやまなかった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎TAWARA (magNese)

■セットリスト

1​​. The Rover

2​​. DEEP FRENCH KISS

3​​. 接吻

4​​. bless You!

5​​. Let’s Go!

6​​. ソウルがある

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

