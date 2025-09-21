ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ ＶＩＣＴＯＲＹ」Ｂブロック最終公式戦（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）で、丸藤正道（４５）がリッキー・ナイトJr.（２５）に敗れ、優勝決定戦進出を逃した。

ここまでの勝ち点１０（５勝１敗）をあげ、この日勝てば優勝決定戦（２３日、東京・後楽園ホール）進出が決まる丸藤は、序盤からナイトＪｒ．に強烈なチョップを叩き込んで悶絶させる。さらに場外戦でも有利に進め、ダメージを与えてペースをつかんだ。

ところが終盤、不知火を狙ったところで体を入れ替えられ、逆さ押さえ込みでまさかの３カウント。優勝決定戦進出を目前で逃し「やっちまった。今勝てば決勝行けたんだろ？ やっちまったよ。やっちまった」と悔やんだ。

それでも「何年前だ、俺がＮ−１に出て全敗したのは。あの全敗した時より、俺、強くなってるんじゃないか？ 諦めないぞ。こないだ高山さんにあってさ、プロレスラーは諦めちゃいけないんだっていうのを見せてもらったから。丸藤正道、まだまだこんなもんじゃないぞ。全てにおいて、諦めん！」と前を向いた。

これにより、Ｂブロックは勝ち点１１のガレノとジャック・モリスが首位で終了。両者は公式戦で引き分けているため、この日、優勝戦進出者決定戦が急きょ行われた。試合は一進一退の攻防となったが、最後はモリスがＧＬＫ（ヒザ蹴り）からタイガードライバーとつないで３カウントを奪い、Ｎ−１への改称後、外国人選手として初の優勝決定戦進出を決めた。

モリスは「決勝は自分にとって因縁のあるチームに属している北宮との戦いになった。ここでリベンジをはたして、俺が必ず優勝する」と自らを追放したＴＥＡＭ ２０００ Ｘへの復讐の炎を燃やした。