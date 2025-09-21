【しまむらのベスト】が可愛い & 優秀！「触り心地が最高」「気になる腰まわりもカバー」

プラスワンで一気にこなれ感を演出できるベストは、秋のレイヤードコーデで積極的に取り入れたいアイテム。今回はおしゃれさんが【しまむら】で見つけた、大人が着こなしやすいおしゃれなベストを紹介します。シンプルなトップスやワンピースに重ねるだけで体型をすっきり見せて、おしゃれコーデに仕上がりそう。

ふんわり感が魅力の秋っぽベスト

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

@chii_150cmさんがおしゃれに着こなす「フワフワの触り心地が最高なシャギーニットベスト」。秋を感じさせるブラウンカラーは、大人っぽさと優しげな印象を両立できそう。サイドにスリットが入っているので、重く見えにくく抜け感のあるシルエットに。チュニック丈なので、気になりがちな腰まわりもカバーできます。

季節の変わり目にもおすすめ

【しまむら】「ペーパーヤーンCPTV」\1,089（税込）

軽やかなペーパーヤーン素材がポイントのベスト。ざっくり編みでトレンド感あるラフな雰囲気を演出し、インナー次第でロングシーズン着られます。夏から秋にかけてのスイッチコーデにも重宝しそう。程よいゆとりがあり、体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。クロシェスカートを合わせたコーデは、ナチュラルな抜け感が素敵です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M