歌手の南こうせつが２１日、日比谷公園大音楽堂で「南こうせつ 東京フォークジャンボリー ｉｎ 野音〜日比谷野音 Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ〜」に登場した。

フォークの聖地として多くのミュージシャンやファンに「野音」の愛称で親しまれる同会場。１０月から再整備工事のため休止することが決まり、本イベントが開催された。この日はアンコール含めて２２曲を披露し、観客を魅了した。

ライブ直前に記者会見を行った南。「１９７０年の初めの頃にバーっと（フォークのアーティストが）登場してきたんですね。当時はここで歌うのがステータスでした。というのは、１人ではできなかったんです。みんなが集まると何とかできたんですよね」と回想した。となりに並んだ小室等と同会場でツアーをしたという南は「一緒にやりましたね。ここは特別な場所でしたよね」と笑顔を見せた。

デビュー５５周年を迎えた今年。「５５年やってきて、ラッキーとしか言いようがない。こうやって人前でギター持って歌えることが」と感謝とともに自身の活動を振り返った。

この日も２５００人のファンが来場。「１９７０年当時、深夜放送を聴いていた皆さんは（今は）６０代が多いです。あるいは６５を超えて７０代。我々と同じ世代の人たちがコンサートに来てくれる。おっさん、おばさんになって来てくれるのは本当にうれしい」と感謝した。