６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」が２１日、マリンメッセ福岡で全国アリーナツアー（８都市１４公演）の初日公演を迎えた。

個性を増した６人によって、秋の福岡がカラフルに彩られた。ボーカルの数原龍友が「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの色に染まるライブを象徴する一曲」という全曲英語詞の新曲「ＰＡＩＮＴ」（発売日未定）を、いきなり初披露。そこから怒とうの全２９曲を届けた。

今年前半に毎月メンバーのプロデュース楽曲を配信した企画から生まれたツアー。「６ＩＸ ＳＥＮＳＥ（シックス センス）」のタイトル通り、ライブのパートを６つに分けて６人がそれぞれプロデュースした。佐野玲於は「ショーアップされた楽曲を詰め込んで魅了するようなステージにできたら」と、ヒップホップを題材にラップも交えた。ボーカルに加えてピアノ演奏を披露した片寄涼太は「挑戦がたくさん詰まったツアー」と自信。中務裕太は「自分が主役」と宣言し、ステージ中央で生着替え。筋肉美をアピールしながらのダンスで沸かせた。

ライブ中には、松永大司監督によるドキュメンタリー映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ：Ｔｈｅ Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ」を１１月２１日から２週間限定で公開することも発表。リーダーの白濱亜嵐が「ソロで培ってきたものやセンスを全員で表現するのが強み」と言えば、小森隼は「一人一人の色がより濃くなっていくように、深さをどんどん出したい」と意欲。６人ならではのカラーで、新たな景色を描いていく。（堀北 禎仁）