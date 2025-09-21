１９日に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー（８３）が２１日、東京・台東区の浅草演芸ホールの寄席に出演した。パー子とともに夫婦そろって元気な姿で楽屋入りした。

自宅火災から２日後、ぺーは芸人として舞台に立った。めくりに「ぺー」と出ると客席からはどよめきが。

肩がこげた衣装で登場したぺーは「話題の主です」と自己紹介。火事ネタで笑いをとりつつ、火元となっていた仏壇については「ほんとは仏壇のとなりの古いコードがショートしたみたい」とあらたな事実を明かした。

出番前に取材に応じたぺーとパー子。写真を趣味としているぺーは芸能界でも数々な貴重な写真を残してきたが、「大半がだめ（燃えた）だね」と話していた。この日、笑福亭鶴瓶からもぺーあてに「大丈夫か？」と心配の電話をもらったという。

火災は１９日午後０時４５分ごろ、東京都北区赤羽北の５階建てマンションの一室から煙が出ていると、目撃者が１１０番通報。火は約３時間半後に消し止められたが、自宅にいたパー子が煙を吸い、病院に搬送された。

捜査関係者によると、パー子は「仏壇で火をつけようとしたら燃え広がった」と説明しているという。火災当日夜にスポーツ報知などの取材に応じたぺーは、飼い猫４匹の遺体と対面したことを明かし「（猫が）家族だったんだよ…。キャッシュカードも中で見つからない。火災保険も入っていなかったんだよ…」と話していた。

◆林家ぺー、パー子（はやしや・ぺー、ぱーこ）ぺーは大阪府出身。本名・佐藤嘉彦。１９６４年に初代・林家三平に入門。「林家ぺー平」から改名した。特技は著名人の誕生日の暗記。パー子は東京都北区出身。本名・佐藤粋子。６８年に初代・林家三平に入門。７２年に結婚。ピンクの衣装で夫婦そろっての活動が増える。