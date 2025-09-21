◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

東京で開催されている陸上の世界選手権は21日に最終日を迎え、日本陸上競技連盟の山崎一彦強化委員長がメディアの取材に応じました。

山崎強化委員長は冒頭、「新しい歴史を作れた」とコメント。大会8日目までを振り返り、メダルが2つ、入賞が8つ、日本記録が4つ、という結果をふまえ、「プレッシャーがあるなかで、なかなか結果が出せない“弱い日本人”を脱することができたんじゃないか」と話しました。

“ダイヤモンドアスリート”として強化を進めてきた、北口榛花選手、サニブラウン選手、橋岡優輝選手、藤井菜々子選手の名前をあげ、「常時メダル、入賞争いをしてくれたということで、この12年間の躍進はあった。こういう“日本の宝”がうまれて、“陸上と言えば北口”“陸上と言えばサニブラウン”というような顔ができた」と、振り返りました。

今回、やり投げ14位で予選敗退となった北口選手については、「残念ですが、彼女が私たちに与えてくれた影響と、この東京の世界選手権というのは、彼女がいなかったらこんなに人が集まらなかったと思っている。少しゆっくりして、また次に備えてもらいたい」と話しました。

また、強化については、「世界で活躍できる選手を育成する」という指針の下、海外でも活躍している三浦龍司選手、田中希実選手、廣中璃梨佳選手、泉谷駿介選手、村竹ラシッド選手、ディーン元気選手、中島佑気ジョセフ選手などの名前をあげ、「海外拠点や、トレーニング、ダイヤモンドリーグの転戦で、私たちが思い描いていた“強い日本人”を目指して、入賞やメダルの再現性をつくってくれたのは大きな成果があった」と振り返りました。

「メダルはもうちょっと取りたいなと思っていたが、コンスタントに入賞を取っていくことが次のメダルにつながる」と話し、「強化としてはロサンゼルス五輪があるので、真摯に計画を立てていきたい」とコメントしました。

■20日時点（大会8日目まで）のメダリスト・入賞者

・400m 中島佑気ジョセフ 6位 （44秒62）

・110mハードル 村竹ラシッド 5位（13秒18）

・3000m障害 三浦龍司 8位（8分35秒90）

・走り高跳び 赤松諒一 8位（2m24）

・20キロ競歩 吉川絢斗 7位（1時間19分46秒）

・35キロ競歩 勝木隼人 銅メダル（2時間29分16秒）

・10000m 廣中璃梨佳 6位（31分09秒62）

・20キロ競歩 藤井菜々子 銅メダル（1時間26分18秒）

・マラソン 小林香菜 7位（2時間28分50秒）

・男女混合4×400mリレー 8位（3分17秒53）吉津拓歩→井戸アビゲイル風果→今泉堅貴→松本奈菜子