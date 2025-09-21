「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

フリーアナウンサーの皆藤愛子（４１）が表彰式に出席。見事な差し切り勝ちを決めたエリキングの関係者に、神戸新聞社の梶岡修一社長とともにプレゼンターとして賞品などを手渡した。カメラマンから要望の声が飛ぶと、騎乗した川田騎手ともガッチリ握手を交わしてツーショット写真にも納まった。

昼休みには阪神競馬場センターステージで「神戸新聞杯検討会」にも登壇。ファンの前で◎エリキング○ショウヘイの予想を披露していたが、見事にその２頭のワンツー決着となった。「皆さんの前で予想を披露して、しかも当てることができてみんなで喜べたので良かったです！」と天使のような笑顔で大喜び。表彰式出席時には「愛ちゃんのおかげで当たった！」「ありがとう！！」の歓声が飛ぶなど、ウイナーズサークル付近は大盛り上がりとなった。

１レースの予想に４０時間以上もの時間をかけることがあるという皆藤愛子は、今回が初めての競馬場でのイベント出演＆プレゼンター。４点に絞っていた３連複の馬券もゲットし、「目の前でエリキングのすさまじい末脚を見られて、表彰式にも出させていただき本当に楽しい一日になりました」と満足げに競馬場をあとにした。

春のＧ１予想でも高配当をズバズバ的中させ話題になったが、生予想での今回の的中に、ＳＮＳ上では「生皆藤愛子かわいすぎ！」「堅い決着とはいえズバリ当てるのだから大したもの」「ほんとに４１歳？小顔でかわいい」などの声が上がった。