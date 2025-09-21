歌手南こうせつ（76）が21日、東京・日比谷野外音楽堂で行われた「南こうせつ 東京フォークジャンボリーin野音〜日比谷野音The Final〜」に出演した。仲間の小室等（81）、イルカ（74）、憂歌団の木村充揮（71）、元ふきのとうの細坪基佳（72）、きばやし（25）とステージに立ち、2500人の観客の前で「神田川」「うちのお父さん」など全員でアンコールを含めて全22曲を熱唱。建て替え再整備にともない、今月いっぱいで閉鎖される“音楽の聖地（メッカ）”との別れを惜しんだ。

開演前に取材に応じた、こうせつは「野音が終わりになるというので、フォークで現役の仲間が集まって、ヒット曲からマニアックなものまでいろいろ登場します。1970年にこの世界に出てきたけど、ここで歌うのがステータスでした。1人で満員にするのはきつかったので、みんなでワイワイとね。ここは特別な場所です」。

イルカは「設備も古くなっちゃった。昔は1つの部屋でグチャグチャになってチューニングしていた。今は楽屋にモニターがある時代。時の流れを感じますね」と話した。

小室は「（こうせつの音楽マネジャーの）てっちゃんさんがいてくれるから、万人力。よく一緒にツアーしたな〜」と懐かしがった。

木村は「メッカとメッキは、ちゃいまんねん。フォークと言ったらナイフが出てくる。あきまへんか？ それで話はクローズ」とコテコテの関西弁で笑わせた。

細坪は「野音には、すごい思い入れがある。使うのに毎月抽選があって、ことごとく落ちて、あきらめた頃に出られました」。

日比谷野音のステージに初めて立つ、きばやしは「すごく緊張しています。1ファンとして、すごく大好きな場所。ご迷惑をかけないように頑張ります」と話した。