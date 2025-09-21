◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）

何度もあったチャンスを生かし切れず、相性が良かったオリックスに今季初の2連敗。正直に言って、痛い黒星だ。特に悔やまれるのは初回の攻撃。相手のミスもあって無死三塁として、さらに満塁まで好機を広げながら無得点。先発の佐藤を勇気づけてしまった。

今季2度目の先発だった佐藤も、立ち上がりは不安だったはずだ。そこでチャンスをもらいながら無得点に終わったことが、ずるずるとゼロを重ねてしまう試合展開につながった。初回に1、2点取れていれば、経験の少ない佐藤は5回までもたなかったと思う。

ただ、捕手の若月が的を絞らせない配球をしていたのも確かだ。2軍戦で見た佐藤は直球とスライダーが基本線でフォークが勝負球だったが、この日は若月が早いカウントからフォークを多用。5回には決して速いとはいえない直球を、近藤に6球続けて打ち取るなど意外性もあった。

攻撃陣は8回無死満塁でも無得点に終わり、9回1死二塁では二塁走者の笹川が柳町の左飛で飛び出してゲームセット。左翼手が後ろに追う打球で三塁の手前まで行っていたが、これでは戻れない。ハーフウエーで見極めるべきだった。2死二塁となっても近藤、中村と続く打順だっただけに、もったいなかった。

有原は先発として十分な仕事をした。もちろん、2本のソロは悔やまれる。2回の頓宮は2ストライクからのフォークが抜けた球で、5回の紅林はツーシームが甘く入ったが、8回2失点の内容は責められない。今回の敗因は拙攻を続けた打線が負うべきだろう。

優勝マジック7としてから2試合続けて足踏み。若い選手は少しプレッシャーを感じているのではないか。4回の好機で三ゴロ併殺に終わった野村も、少し強引な打撃で気が焦っている印象を持った。ここは自分の打撃をもう一度思い返すことも大事。その上で気持ちを切り替えて、引きずらずに次に臨んでほしい。