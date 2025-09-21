毎月1000円「コンビニで嗜好品を買う感覚」29歳・パート女性が語る少額投資の面白さ
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（44歳）、子ども（8歳）、子ども（7歳）
▼金融資産
世帯年収：本人100万円、夫300万円
預貯金：30万円、リスク資産：約1万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約1万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030／NISA：2024年から
2024年から、NISAを利用して積立投資を始めたという今回の投稿者。
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030に、「月1000円」を積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本9000円→運用益込9052円」と、少し利益が出ている様子です。
運用の推移については、「積立投資を始めた次の月からはしばらくプラスで、2〜3カ月前から先月まではマイナス。今月ようやく、またプラスになりました」と説明。「マイナスになった時は、いったん積み立てをやめて利益を確定した方がよかったかな、と思ってしまった」とも打ち明けています。
積立投資を始めてよかった点については、「まだ始めたばかりで運用益を実感できていない部分が大きい」としつつも、「少額でも、貯金の利子に頼るよりは増やせているのではないか」とコメント。
これから積立投資を始める人へも「投資と言うと大きな額を動かすイメージがあるかもしれないが、少額からでもやってみるとおもしろいと思う」とアドバイスを送ります。
新NISAについては、「現在はつみたて投資枠のみを利用しているが、成長投資枠も1万円くらい買ってみたい。ただ、まだ原資がないので見送っている」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
29歳・年収100万円パート女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は千葉県に住む29歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
積立投資について「月々1000円でお試し感覚。コンビニで嗜好品を買う感覚でいる」と語る投稿者。
