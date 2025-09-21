CLで大暴れのラッシュフォード、ユナイテッド退団組がそろって祝福

イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードに称賛の声が届いている。

UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節が行われ、プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドと対戦したバルセロナ（ラ・リーガ）は2-1で勝利を収めた。

この試合で強烈なミドルシュートを含む2得点でチームの勝利に貢献したラッシュフォードに対して、ハンジ・フリック監督は賛辞を送った。

『マルカ』はフリック監督の言葉を紹介。指揮官は「傑出した存在だ」と同選手を称えた。

「彼は2つの美しいゴールを決めた。ヘディングシュートも素晴らしかったが、2つ目のゴールも素晴らしかった。重要なのは彼が自信を深めることだ。我々は彼をサポートしている。彼のパフォーマンスに驚きはない。昨日も言ったように、彼は素晴らしい選手で、非常に才能がある。彼のスキルとフィニッシュは非常に優れている。前半はチャンスがあったものの、決めることができなかった。しかし後半は決めた。ストライカーにとってゴールを決めることは重要だ。彼はチャンスをものにした。我々は彼のような選手を必要としていた」

今夏に下部組織時代から在籍したマンチェスター・ユナイテッドを離れ、バルセロナにローン移籍で加入したラッシュフォード。ユナイテッドでは、昨季途中で就任したルベン・アモリン監督の下で構想外となり、リーグ戦15試合4得点に留まった。

しかし、今季はここまで公式戦5試合2得点を記録し、徐々に本来の輝きを取り戻しつつある。

指揮官は「彼は最初の一歩を踏み出した。次の一歩を踏み出さなければならない。ホームで、このピッチで2ゴールを挙げたことは彼にとって重要な一歩だ。彼は自分が素晴らしい選手であることを証明した。彼はさらに次のステップを踏まなければならない。機会が訪れたとき、私は彼に連絡を取り、チームに彼を迎え入れたいと伝えた。そして、私は喜んでいる。彼は素晴らしい選手だ。チームも彼をサポートしてくれている。彼にはスピードや決定力といった強みがある」と同選手の復活に期待を寄せた。

ラッシュフォードはCLのニューカッスル戦後にInstagramを更新し、「素晴らしいチャンピオンズリーグの始まりだ」と投稿した。

すると同じく今季よりユナイテッドを離れたFWアントニー（ベティス、ラ・リーガ）、FWラスムス・ホイルン（ナポリ、セリエA）、FWアレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー、プレミアリーグ）らがコメントし元同僚の活躍を祝っていた。