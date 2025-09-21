鈴木えみ、真っ赤な特攻服で40歳の誕生日を報告 盛大なサプライズパーティーに「贅沢すぎる、幸せすぎる夜」
モデルの鈴木えみが21日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎え、サプライズで開催された誕生日パーティーの様子を公開した。
【写真】真っ赤な特攻服で40歳の誕生日を報告した鈴木えみ
「先日のサプライズお誕生日会」とつづり、12枚の写真をアップ。「こじんまりディナーだと言われてレストランに着いたら、本当に本当にたくさんの友人が待っていてくれた」と、大勢の人に囲まれた盛大な誕生日パーティーの様子を披露した。中には俳優・榮倉奈々（37）との2ショットも。
企画した夫や幹事など、それぞれお祝いしてくれた友人たちに感謝を伝え、「贅沢すぎる、幸せすぎる夜でした いただいた特攻服は一生大切にします」と、真っ赤な特攻服姿も披露した。
鈴木は「みんなの想いを背負いながら、50、60... 200くらいまで！祝い祝われ、愛に満ちた人生にするぞ!!!!みんな大好き」とうれしそうにつづっている。
この投稿にファンからは「すてきな誕生日会」「盛大で凄いです」「えみちぃのお人柄でみんなから愛されてるのが、よくわかります」「いいともやばい」「特攻服似合う笑」「とにかく美しくて見惚れます」など、さまざまな声が寄せられている。
