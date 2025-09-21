¸µ»²±¡µÄ°÷¡¦²Ï°æ°ÆÎ¤»á¤¬¶â»Ò·ÃÈþ»á¤ËÎ¨Ä¾ÅÇÏª¡Ö»ä¤¿¤Á¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡Ë¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿²Ï°æ°ÆÎ¤»á¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤ËàÄ¾µå¼ÁÌäá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤ò¸«¤¿À¯¼£²ÈÂç½¸¹ç£Ó£Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢»²±¡Áª¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏÇã¼ý»ö·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Áê¤È°ÆÎ¤»áÉ×ºÊ¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤ÇÀ¯³¦¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿µÜºê¸¬²ð»á¤È¶â»Ò»áÉ×ºÊ¤¬½Ð±é¡£
¡ÖµÜºê¡¦¶â»ÒÉ×ºÊ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÆÎ¤»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿¿°Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°ÆÎ¤»á¤Ï¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÊÊ¹¤¤¿¤¤¡Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿É×¤ò¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÌ¤ì¤º¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤â¡Ø¥Ð¥«É×ÉØ¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡Ø¤¢¤Î¥Ð¥«É×ÉØ¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥«É×ÉØ¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄìÊÕ¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°ÆÎ¤»á¤Ï²£¤ËºÂ¤ë¹î¹Ô»á¤Ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£