¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡Û°æ¾å¾»¸Ê¡¡ÄÌ»»500¾¡Ã£À®É½¾´¼°¤ËÅÐÃÅ¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡£Æµ¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ö£Ã£Ô£ÃÇÕ¡×¡Ê½éÆü¡Ë¤ò³«ºÅÃæ¤Îº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£²£²Æü¡¢°æ¾å¾»¸Ê¡Ê£´£¶¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÎÄÌ»»£µ£°£°¾¡Ã£À®É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£´·îÀÄ¿¹¤ÎºÇ½ªÆü£¹£ÒÆÃÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²£°£°£±Ç¯£¸·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£´Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÀáÌÜÃ£À®¡£ÄÌ»»£¶£³¿ÍÌÜ¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ë¸Â¤ì¤Ð£µ£¸¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡ÖÁö¤ë¤È¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¡×¤È¥ì¡¼¥¹Ãæ¤äÎý½¬Ãæ¤ËÆ°Ø©¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¿´Ë¼ºÙÆ°¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡££¸·îËö¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£¹·î´ôÉì¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡ÖÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤Ö³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÆµÛ¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀè¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Ìþ¤¨¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À£´£¶ºÐ¤È·è¤·¤ÆÏ·¤±¹þ¤àÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£µ£°£°¾¡¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤À¡££Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÀ©¤·¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ÎÂç¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºÇÁ°Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£