「世界で最も美しい顔」1位ナナ「胸をかろうじて覆う短さで」未公開写真公開

ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で女優のナナが、ミュージックビデオのビハインドカットを通じて大胆なファッションを披露した。

【写真】ナナ、胸の谷間に残るタトゥー痕

ナナの所属事務所サブライムは公式SNSアカウントに「NANA The 1st Album ‘Seventh Heaven 16’｜GOD MV Behind」という文とともに複数の写真を掲載した。

写真の中のナナは、まるで裂けた布を重ねて作ったかのような衣装を着て両腕を広げポーズをとっている。独特なデザインのトップスは胸をかろうじて覆うほど短く、胸の下部分が少し露出する“アンダーブーブ”ファッションになるほど衝撃的である。ナナは短い黒髪と対照的なこの大胆な衣装を完璧に着こなし、ポーズと表情演技で強烈な印象を残した。

さらにナナは多様なコンセプトを完璧に表現した。モノクロ写真では金髪に近い長い髪を垂らし、黒いフードベストを着てシックで退廃的な雰囲気を演出。別の写真では長いウェーブヘアに白い羽飾りを肩にかけ、幻想的なムードを醸し出した。

(写真=サブライムInstagram)

今回公開されたファッションは、ナナの初ソロアルバム『Seventh Heaven 16』のタイトル曲『GOD』のミュージックビデオ撮影現場のビハインドイメージであり、“ソロアーティスト”として生まれ変わったナナの独自の感覚と世界観を表現している。

ナナは最近、演技活動とソロ歌手デビューで多忙な日々を送っている。7月に公開された映画『全知的読者視点』に出演し新たな演技変身を見せ、9月14日にはデビュー16年目にして初のソロアルバム『Seventh Heaven 16』を発表し、歌手としても華やかな姿を披露した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。