IVEレイ、美背中披露の黒衣装＆オフ感溢れる自撮り公開「すっぴん？」「ギャップがすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が21日、自身のInstagramを更新。美しいスタイル際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEレイ「すっぴん？」と話題の自撮り
レイは、20日にマカオ・アウトドアパフォーマンスベニューで開催されたK-POP音楽授賞式「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」に出演した際のオフショットを公開。ほっそりとした二の腕や美しい背中をのぞかせた衣装姿や、私服姿でオフ感溢れる自撮り写真などを披露している。
この投稿にファンからは「爆イケすぎる」「クールな雰囲気も似合う」「ビジュ爆発してる」「すっぴん？美しすぎる」「オンとオフのギャップがすごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆レイ、黒衣装で美背中披露
