タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」が２１日、千葉・ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで全国ツアー「Ｗｅ ｗａｎｔ ｔｏ ｆｉｎｄ”カフェ楽園”」の追加公演を行った。

「本当に本当にラストだよ。最後まで盛り上がっていこう」と呼びかけ、１２人は船に乗って登場。アンコールを含め２８曲のパフォーマンス。ステージを端から端まで使い、時折アリーナ席にも降りてファンを魅了した。

会場のある千葉県出身の尾木波菜は「（アリーナが）建つと決まった時から、（ステージに）立ちたいと思っていた。皆さんと一緒に来られてうれしい」と喜んだ。全国ツアーは６月から７箇所で１３公演実施。２０日から追加公演が行われ、この日もチケットは完売した。「追加公演ができて、成長したんじゃないかな」と笑みを浮かべた。

冨田菜々風は「めちゃくちゃ楽しいんですけど皆さん楽しんでいますか？」とマイクを向け、「みんなが真っ直ぐ思いを届けてくださるおかげで、頑張ることができた。みんなをもっともっと笑顔にできるように頑張りたいと思える時間でした」と感謝した。

蟹沢萌子は「この先もノイミーの航海は続くので、皆さんと一緒に最高の青春を送れることを楽しみにしています」と笑顔。最後はコール＆レスポンス形式で「次の夢の地へ、出航！」と声を上げ、幕を下ろした。

この日、１１月に日本テレビ系の冠バラエティー番組出演、有明アリーナで特別公演実施を発表。「みんなとの約束が作れるってことですよね？ノイミーちゃんと一緒に過ごしてくれますか？」と呼びかけると、会場は大歓声に包まれた。