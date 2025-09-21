【返して！月3万借金兄】飲食店で大失敗⇒多額の借金！兄が頼ったのは私の夫＜第2話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第2話 兄、借金する
【編集部コメント】
リョウイチさんの会社は、今でこそ安定していますが、軌道に乗るまでは大変だったようです。ミズキさんも家事や育児に奮闘しながら、リョウイチさんの会社を一生懸命手伝っていたのだとか。その甲斐あって、会社の収益が安定し、ミズキさん一家の家計にも余裕が出てきたそう。ミズキさんは、「あの頃苦労したからこそ今がある」と今でも感じています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第2話 兄、借金する
【編集部コメント】
リョウイチさんの会社は、今でこそ安定していますが、軌道に乗るまでは大変だったようです。ミズキさんも家事や育児に奮闘しながら、リョウイチさんの会社を一生懸命手伝っていたのだとか。その甲斐あって、会社の収益が安定し、ミズキさん一家の家計にも余裕が出てきたそう。ミズキさんは、「あの頃苦労したからこそ今がある」と今でも感じています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび