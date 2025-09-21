躍進の競歩ジャパン、受け継がれた侍ハードラー…感動と激闘の足跡がずらり、日本代表の今大会成績【東京世界陸上】
◆陸上・世界選手権東京大会の日本代表成績
男子・トラック
100 桐生 祥秀 予選 3組5着 10秒28
100 守 祐陽 予選 2組7着 10秒37
100 サニブラウン・ハキーム 予選 7組7着 10秒37
200 鵜澤 飛羽 準決 1組6着 20秒23
予選 6組3着 20秒39
200 飯塚 翔太 予選 1組6着 20秒64
200 水久保漱至 予選 3組7着 20秒51
400 中島佑気ジョセフ 決勝 6位 44秒62
準決 3組2着 44秒53
予選 2組2着★44秒44
400 佐藤 風雅 予選 1組5着 45秒10
800 落合 晃 予選 5組7着 1分46秒78
1500 飯澤 千翔 予選 1組13着 3分41秒76
5000 森 凪也 予選 1組15着 13分29秒44
1万 葛西 潤 決勝 22位 29分41秒84
1万 鈴木 芽吹 決勝 20位 29分33秒60
110障 村竹ラシッド 決勝 5位 13秒18
準決 3組2着 13秒17
予選 5組2着 13秒22
110障 泉谷 駿介 準決 1組 途中棄権
予選 1組5着 13秒52
110障 野本 周成 準決 1組3着 13秒30
予選 3組4着 13秒29
400障 井之上駿太 予選 1組8着 49秒73
400障 小川 大輝 予選 2組6着 50秒08
400障 豊田 兼 予選 5組8着 51秒80
3000障 三浦 龍司 決勝 8位 8分35秒90
予選 1組3着 8分30秒43
400継 日 本 予選 2組3着 38秒07
（小池祐貴、胗田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽）
決勝 ？？ ？？？？
1600継 日 本 予選 2組6着 2分59秒74
（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）
男子フィールド
走り高跳び 瀬古 優斗 決勝 10位 2M20
予選 B組3位 2M25
走り高跳び 真野 友博 予選 14位tA組6位 2M21
走り高跳び 赤松 諒一 決勝 8位 2M24
予選 B組1位 2M25
走り幅跳び 橋岡 優輝 予選 13位B組7位 7M95
走り幅跳び 津波 響樹 予選 36位B組17位 7M42
走り幅跳び 伊藤 陸 予選 27位A組16位 7M68
円盤投げ 湯上 剛輝 予選 37位A組19位 56M40
ハンマー投げ 福田 翔大 予選 26位B組15位 72M71
やり投げ 粼山 雄太 予選 29位A組15位 77M61
やり投げ ディーン元気予選 31位A組16位 77M01
やり投げ 長沼 元 予選 36位B組17位 74M70
男子ロード
20キロ競歩 吉川 絢斗 決勝 7位 1時間19分46秒
20キロ競歩 丸尾 知司 決勝 9位 1時間20分09秒
20キロ競歩 山西 利和 決勝 28位 1時間22分39秒
35キロ競歩 勝木 隼人 決勝 3位 2時間29分16秒
35キロ競歩 川野 将虎 決勝 18位 2時間37分15秒
35キロ競歩 丸尾 知司 決勝 26位 2時間40分29秒
マラソン 近藤 亮太 決勝 11位 2時間10分53秒
マラソン 小山 直城 決勝 23位 2時間13分42秒
マラソン 吉田 祐也 決勝 34位 2時間16分58秒
女子トラック
200 井戸アビゲイル風果 準決 1組8着 23秒15
予選 5組5着 22秒98
400 松本奈菜子 予選 5組7着 52秒41
800 久保 凛 予選 3組7着 2分02秒84
1500 田中 希実 予選 1組10着 4分07秒34
1500 木村 友香 予選 3組14着 4分15秒70
5000 田中 希実 決勝 12位 15分07秒34
予選 1組5着 14分47秒14
5000 山本 有真 予選 1組18着 15分36秒29
5000 廣中璃梨佳 予選 2組13着 15分10秒68
1万 廣中璃梨佳 決勝 6位 31分09秒62
1万 矢田みくに 決勝 20位 32分28秒94
100障 中島ひとみ 準決 2組7着 13秒02
予選 6組5着 12秒88
100障 福部 真子 準決 1組7着 13秒06
予選 5組4着 12秒92
100障 田中 佑美 予選 2組6着 13秒05
3000障 齋藤 みう 予選 3組6着★9分24秒72
女子フィールド
走り高跳び 郄橋 渚 予選 22位tA組11位 1M88
棒高跳び 諸田 実咲 予選 26位tB組14位t 4M25
走り幅跳び 秦 澄美鈴 予選 20位A組10位 6M45
三段跳び 郄島真織子 予選 25位A組13位 13M66
三段跳び 森本麻里子 予選 35位B組17位 13M10
円盤投げ 郡 菜々佳 予選 36位B組18位 54M59
やり投げ 上田 百寧 予選 13位A組7位 60M49
やり投げ 北口 榛花 予選 14位A組8位 60M38
やり投げ 武本 紗栄 予選 30位B組15位 55M11
女子ロード
20キロ競歩 藤井菜々子 決勝 3位 ★1時間26分18秒
20キロ競歩 岡田久美子 決勝 18位 1時間30分12秒
20キロ競歩 柳井 綾音 決勝 37位 1時間35分44秒
35キロ競歩 梅野 倖子 決勝 15位 2時間56分28秒
35キロ競歩 矢来 舞香 決勝 20位 3時間01分27秒
35キロ競歩 渕瀬真寿美 決勝 21位 3時間03分29秒
マラソン 小林 香菜 決勝 7位 2時間28分50秒
マラソン 佐藤早也伽 決勝 13位 2時間31分15秒
マラソン 安藤 友香 決勝 28位 2時間35分37秒
男女混合
1600継 日 本 決勝 8位 3分17秒53
（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）
予選 1組5着 ★3分12秒08
（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）
【注】★は日本新、tはタイ