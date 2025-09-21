女子20キロ競歩で銅メダルを獲得した藤井菜々子（中央）ら今大会出場した日本代表の選手たち

写真拡大 (全12枚)

　◆陸上・世界選手権東京大会の日本代表成績

男子・トラック

100　　　桐生　祥秀　予選　3組5着　10秒28
100　　　守　　祐陽　予選　2組7着　10秒37
100　サニブラウン・ハキーム　予選　7組7着　10秒37
200　　　鵜澤　飛羽　準決　1組6着　20秒23
　　　　　　　　　　　予選　6組3着　20秒39
200　　　飯塚　翔太　予選　1組6着　20秒64
200　　　水久保漱至　予選　3組7着　20秒51
400　　中島佑気ジョセフ　決勝　6位　　　44秒62
　　　　　　　　　　　　準決　3組2着　44秒53
　　　　　　　　　　　　予選　2組2着★44秒44

男子400メートル決勝で力強い走りを見せる中島佑気ジョセフ（左）

400　　　佐藤　風雅　予選　1組5着　45秒10
800　　　落合　　晃　予選　5組7着　　1分46秒78
1500　　飯澤　千翔　予選　1組13着　3分41秒76
5000　　森　　凪也　予選　1組15着　13分29秒44
1万　　　　葛西　　潤　決勝　22位　　　29分41秒84
1万　　　　鈴木　芽吹　決勝　20位　　　29分33秒60
110障　　村竹ラシッド　決勝　5位　　　13秒18
　　　　　　　　　　　　準決　3組2着　13秒17
　　　　　　　　　　　　予選　5組2着　13秒22

男子110メートル障害決勝、5位でゴールした村竹ラシッド（中央）

110障　　泉谷　駿介　準決　1組　　　途中棄権
　　　　　　　　　　　　予選　1組5着　13秒52
110障　　野本　周成　準決　1組3着　13秒30
　　　　　　　　　　　　予選　3組4着　13秒29
400障　　井之上駿太　予選　1組8着　49秒73
400障　　小川　大輝　予選　2組6着　50秒08
400障　　豊田　　兼　予選　5組8着　51秒80
3000障　三浦　龍司　決勝　8位　　　8分35秒90
　　　　　　　　　　　　予選　1組3着　8分30秒43

男子3000メートル障害決勝で水濠を越える三浦龍司（中央）

400継　　　日　本　　予選　2組3着　　　38秒07
　　　　（小池祐貴、胗田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽）

　　　　　　　　　　決勝　？？　　　　　？？？？

1600継　　日　本　　予選　2組6着　2分59秒74
（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）

男子フィールド

走り高跳び　　瀬古　優斗　決勝　10位　　　　　　　2M20
　　　　　　　　　　　　　予選　B組3位　　　　　　2M25
走り高跳び　　真野　友博　予選　14位tA組6位　　2M21
走り高跳び　　赤松　諒一　決勝　8位　　　　　　　　2M24
　　　　　　　　　　　　　予選　B組1位　　　　　　2M25

男子走り高跳び決勝で8位になり、瀬古優斗（左）と写真に納まる赤松諒一

走り幅跳び　　橋岡　優輝　予選　13位B組7位　　　7M95
走り幅跳び　　津波　響樹　予選　36位B組17位　　7M42
走り幅跳び　　伊藤　　陸　予選　27位A組16位　　7M68
円盤投げ　　　湯上　剛輝　予選　37位A組19位　56M40
ハンマー投げ　福田　翔大　予選　26位B組15位　72M71
やり投げ　　　粼山　雄太　予選　29位A組15位　77M61
やり投げ　　　ディーン元気予選　31位A組16位　77M01
やり投げ　　　長沼　　元　予選　36位B組17位　74M70

男子ロード

20キロ競歩　吉川　絢斗　決勝　　7位　　1時間19分46秒
20キロ競歩　丸尾　知司　決勝　　9位　　1時間20分09秒
20キロ競歩　山西　利和　決勝　28位　　1時間22分39秒

レースを終え、観客席に手を振る吉川絢斗

35キロ競歩　勝木　隼人　決勝　　3位　　2時間29分16秒
35キロ競歩　川野　将虎　決勝　18位　　2時間37分15秒
35キロ競歩　丸尾　知司　決勝　26位　　2時間40分29秒

男子35キロ競歩で3位になり、日の丸を広げて笑顔を見せる勝木隼人

マラソン　　　近藤　亮太　決勝　11位　　2時間10分53秒
マラソン　　　小山　直城　決勝　23位　　2時間13分42秒
マラソン　　　吉田　祐也　決勝　34位　　2時間16分58秒

レースを終え、ムポフ（左）と健闘をたたえ合う近藤亮太

女子トラック

200　　　井戸アビゲイル風果　準決　1組8着　23秒15
　　　　　　　　　　　　　予選　5組5着　22秒98
400　　　松本奈菜子　　予選　5組7着　52秒41
800　　　久保　　凛　　予選　3組7着　　2分02秒84
1500　　田中　希実　　予選　1組10着　4分07秒34
1500　　木村　友香　　予選　3組14着　4分15秒70
5000　　田中　希実　　決勝　12位　　　15分07秒34
　　　　　　　　　　　　　予選　1組5着　　14分47秒14
5000　　山本　有真　　予選　1組18着　15分36秒29
5000　　廣中璃梨佳　　予選　2組13着　15分10秒68
1万　　　廣中璃梨佳　　決勝　6位　　　　31分09秒62

女子１万メートル決勝でレースを引っ張る廣中璃梨佳（撮影・柿森英典）

1万　　　　矢田みくに　　決勝　20位　　　32分28秒94
100障　　中島ひとみ　　準決　2組7着　13秒02
　　　　　　　　　　　　　予選　6組5着　12秒88
100障　　福部　真子　　準決　1組7着　13秒06
　　　　　　　　　　　　　予選　5組4着　12秒92
100障　　田中　佑美　　予選　2組6着　13秒05
3000障　齋藤　みう　　予選　3組6着★9分24秒72

女子フィールド

走り高跳び　郄橋　　渚　　予選　22位tA組11位　1M88
棒高跳び　　諸田　実咲　　予選　26位tB組14位t　4M25
走り幅跳び　秦　澄美鈴　　予選　20位A組10位　　6M45
三段跳び　　郄島真織子　　予選　25位A組13位　13M66
三段跳び　　森本麻里子　　予選　35位B組17位　13M10
円盤投げ　　郡　菜々佳　　予選　36位B組18位　54M59
やり投げ　　上田　百寧　　予選　13位A組7位　　60M49
やり投げ　　北口　榛花　　予選　14位A組8位　　60M38
やり投げ　　武本　紗栄　　予選　30位B組15位　55M11

女子ロード

20キロ競歩　藤井菜々子　決勝　　3位　★1時間26分18秒
20キロ競歩　岡田久美子　決勝　18位　　1時間30分12秒
20キロ競歩　柳井　綾音　決勝　37位　　1時間35分44秒

女子20キロ競歩を終え、写真に納まる（左から）岡田久美子、銅メダルの藤井菜々子

35キロ競歩　梅野　倖子　決勝　15位　　2時間56分28秒
35キロ競歩　矢来　舞香　決勝　20位　　3時間01分27秒
35キロ競歩　渕瀬真寿美　決勝　21位　　3時間03分29秒
マラソン　　　小林　香菜　決勝　　7位　　2時間28分50秒
マラソン　　　佐藤早也伽　決勝　13位　　2時間31分15秒
マラソン　　　安藤　友香　決勝　28位　　2時間35分37秒

女子マラソンで７位入賞し、日の丸を広げ、笑顔を見せる小林香菜

男女混合

1600継　　　日　本　　決勝　　8位　　　　3分17秒53
（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）
　　　　　　　　　　　　　予選　1組5着　　★3分12秒08
（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）

混合1600メートルリレーで8位入賞し、写真に納まる（左から）吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子

【注】★は日本新、tはタイ