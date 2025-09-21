¡ÖÄ»È©¤â¤Î¤À!¡×àÅÁÀâ¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥Èá79ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡×¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼!¡×
º£¤â¸½Ìò!¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡1971Ç¯¤ËÔðÀÂ¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡Ö¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¡×¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥É¥¢¡¼¥º¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÁÀâ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬º£Æü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡×¸µ¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡£
¡¡ÇòÈ±¤Î79ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥í¥Ó¡¼¤Î¸ª¤òÊú¤¯¥Þ¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¡£¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡×¡ÖÄ»È©¤â¤Î¤À!¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡¢ÁÇÀ²¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë»ý¤Ä»Ø°ú¤¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥É¥¢¡¼¥º·ëÀ®60¼þÇ¯¤Î10·î30Æü¤ËµÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿»ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£