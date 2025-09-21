¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¾è¤Ã¼è¤êÈï³²!? ¤¢¤ó¤Ñ¤ó½÷Í¥¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¡×¡Ö»Õ¾¢¥Ç¥ì¥Ç¥ì!¡×¡Ö¤´µ¡·ù¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¥Ë¥ä¥Ë¥ä»ß¤Þ¤é¤º
¡¡Íî¸ì²ÈŽ¥¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¸òÎ®¤ËSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡£»Õ¾¢¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¤ë¤Ã¡ª¾¡¼ê¤Ë½éÅê¹Æ¡£ÂíÆâ¸øÈþ¤è¤ê♡¡×¤ÈÄáÉÓ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¸·¤·¤¤»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿ÂíÆâ¸øÈþ¡£
¡¡´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ÄáÉÓ¤¬ÂíÆâ¤ÎÈ±¤ò¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÀèÀ¸Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¸·¤·¤¤ÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤´µ¡·ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡ÖÉ¡¤Î²¼Ä¹¤¯¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó?¡×¡Ö»Õ¾¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÂíÆâ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤♡»Õ¾¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£